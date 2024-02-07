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Emekliye seyyanen zam müjdesi: Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali: Rakam 4 bin lira!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü ‘emekliler yılı’ ilan etmesiyle birlikte milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluşmuştu. Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Sandık öncesi emekliye zam müjdesi ufukta göründü. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinde de artış yapılabileceği öne sürüldü.

Emekliye seyyanen zam müjdesi: Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali: Rakam 4 bin lira!

SSK ve Bağkur emeklisi ek zam almıştı şimdi sırada en zam ve ikramiye düzenlemesi var. Ankara kulislerinde sızanlar milyonlarda bir kez daha heyecan yarattı. Emeklilerin talebi en düşük emekli maaşının açlık sınırı üstüne çıkması, asgari ücret seviyesine yaklaşmasıydı. Ocak ayında bu talep karşılık bulmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü ‘emekli yılı’ ilan etmesi başka düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı.

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SEÇİMDEN 20 GÜN ÖNCESİ İŞARET EDİLDİ

Show Ana Haber’in aktardığına göre, kulislerde öne çıkan tarih 10 Mart, yani 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün önce. Erdoğan'ın sandık öncesi milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Seyyanen zamda konuşulan miktar ise 4 bin lira!

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE DE ARTIŞ GÖZÜKTÜ

Seyyanen zam gibi bir başka müjde de emekli ikramiyesi için gelebilir. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 2.000 olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 3.000 liraya yükseltilebilir.

Bir diğer ihtimal de Cumhuriyet ikramiyesinde olduğu gibi tutarın 5.000 liraya yükseltilmesi.şimdi Milyonlar yeni düzenlemeler için bir kez daha günleri saymaya başladı.

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emekli zammı
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