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Emekliye Temmuz öncesi zam olacak mı? AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı: Bölgesel destekler geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.04.2024 11:17
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Emekli zammı için Temmuz öncesinde seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. AK Partili kaynaklar milyonların merak ettiği konuda detayları anlattı. Temmuz öncesi emekli maaşına iyileştirme olmayacağını kaydeden kaynaklar, 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak artış yapılacağını dile getirdiler. Ayrıca emekli aylığı en düşük seviyede olan ve başka bir geliri olmayan emeklilere bölgesel farklılıkları da dikkate alarak ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlamak için çalışma başlattı.

Emekliye Temmuz öncesi zam olacak mı? AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı: Bölgesel destekler geliyor

Emekliler seçim öncesi seyyanen zam taleplerine yanıt alamamış, gözünü Temmuz zammına çevirmişti. Ekonomi yönetimi her fırsatta ‘emeklinin yaşadığı sıkıntının farkındayız’ açıklaması yaparken yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin desteklenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

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EMEKLİYE DESTEKTE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ekonomi Gazetesi’nin AK Parti kaynaklarına dayandırdığı haberde, emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek. Yapılan çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğal gaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek.

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Desteklerin tutarının ne olacağı hangi bölgede hangi desteklerin verileceği, bu desteklerin ne şekilde emeklilere aktarılacağına ilişkin detaylar çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

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SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ KULLANILACAK

Kaynaklar emeklilere verilecek destekler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde yer alan sosyal destekler için ayrılan bütçenin kullanılacağını belirttiler. Şu anda bu konuda yasal bir düzenleme ihtiyacı öngörülmediğini de söyleyen yetkililer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda desteklerin emekliye ulaştırılacağını kaydettiler. 2024 Yılında Bakanlık bütçesinden sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılmıştı.

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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

AK Parti kaynakları, seçimden önce gündemden düşmeyen emekli aylıklarında iyileştirmenin ise şu anda gündemlerinde olmadığını, temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak artış yapılacağını dile getirdiler.


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emekli zammı
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