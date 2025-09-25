FİNANS

Emlak Konut'tan Afrika'ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde, Şubat 2021’de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaşarak kısa sürede elde ettiği başarıları küresel pazara taşıdı. Yerli üretim gücü ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan şirket, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı’na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.

Ezgi Sivritepe

Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip yerli ve millî asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. Gine’deki Osvaldo Vieira Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak EKA, ürün teslimatıyla birlikte montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenerek Türkiye’nin yerli ve millî global asansör markasını Afrika kıtasına taşıdı.

Emlak Konut tan Afrika ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı 1

YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİ KÜRESEL ARENADA

Kurulduğu günden bu yana geçen kısa sürede EKA, yerli üretim, yenilikçi teknoloji ve güvenlik odaklı çözümleriyle hem ulusal hem de küresel pazarda dikkat çeken bir marka haline geldi.

Yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip ürünleriyle öne çıkan EKA, yalnızca üretim değil; montaj, bakım ve servis hizmetleriyle de uluslararası pazarda güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’de katıldığı fuarlarda büyük ilgi gören marka, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla kıta pazarında da yerini aldı.

Emlak Konut tan Afrika ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı 2

PRESTİJLİ PROJELERDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI

EKA, bugüne kadar 4 bin 265 asansör üretimi, 4 bin 106 montajı ve 20 yürüyen merdiven projesini başarıyla tamamladı. Şirket; Yeni Fikirtepe, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Güngören gibi kentsel dönüşüm bölgelerinde tercih edildi.

Ayrıca Çınarköy Evleri, Meydan Başakşehir, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları ve Kuzey Adalar gibi prestijli projelerin güvenilir çözüm ortağı oldu. İstanbul’un simge projelerinden Galataport İstanbul’da yürüyen merdiven montajını da başarıyla gerçekleştirdi.
Marmara, Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu’da sahada aktif olarak hizmet veren EKA, önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

Emlak Konut tan Afrika ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı 3

DEPREM BÖLGESİNDE BÜYÜK SORUMLULUK

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde de seferberlik ruhuyla çalışan EKA, bugüne kadar 3.292 asansör üretti.

Bunların 2.193’ü sevk edildi, 1.804’ünün montajı tamamlandı. Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki projelerde görev üstlenen şirket, deprem bölgesinde güvenli ve kaliteli çözümler sunmayı sürdürüyor.

Emlak Konut tan Afrika ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı 4

EKA ENERJİ BÜYÜME YOLUNDA

Emlak Konut Asansör A.Ş., yalnızca asansör sektöründe değil, enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin farklı bölgelerinde şarj üniteleriyle hizmet veriyor.

EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Bugün 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunan şirket, yıl sonunda 1.000’in üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.

Emlak Konut tan Afrika ya ilk ihracat! Üretim kapasitesi 5 bine ulaştı 5

2028 VE 2033 VİZYONU

Konya’da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşan EKA; 275 milyon TL sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısıyla donatılmış modern tesisleri ile dikkat çekiyor.

2021’de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı.

2028 vizyonunda ulusal pazarda servis portföyünde ilk 3 firma arasına girmeyi ve yerlilik oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefleyen EKA, 2033 vizyonunda ise 5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı ve en az 3 kıtada montaj faaliyetleri yürüterek dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı amaçlıyor.

