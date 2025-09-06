FİNANS

Emlak vergisine yeni düzenleme! 36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat vermişti, AK Parti harekete geçti

Emlak vergisinde fahiş fiyat artışları vatandaşların tepkisiyle karşılaşırken, bazı ilçelerde 36 kata varan artışlar sonrası harekete geçildi. Konuyla ilgili AK Parti'nin bir çalışma başlattığı öğrenilirken, masaya yeni seçeneklerin geldiği belirtildi. Söz konusu çalışmada rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alırken; kanuni düzenleme Meclis başkanlığına gönderilecek.

Devrim Karadağ

Emlak vergisindeki fiyat artışları sonrası çalışma başlatan AK Parti, yeni düzenleme için de harekete geçti. Bazı ilçelerde 36 kat emlak vergisi artışı yapılması vatandaşın tepkisini çekerken, konu hakkında AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Parti Meclis grubu hummalı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

EMLAK VERGİSİ İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER MASADA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Partili kurmaylar, Meclis açıldığında kanuni düzenlemeyi Meclis Başkanlığına gönderecek. Masadaki seçenekler arasında, rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alıyor.

Normal piyasa şartlarında her yıl değerin otomatik olarak belirlenmesi, olağanüstü piyasa şartlarında ise komisyonun devreye girerek rayiç bedeli belirlemesi de formüle dâhil edilecek.

İKİ TAKSİT OLARAK ÖDENİYOR

Hâlihazırda emlak vergileri dört yılda bir aralarında belediye temsilcilerinin bulunduğu takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Emlak vergisi her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksit şeklinde ödenebiliyor. Bina, arsa ya da arazi gibi taşınmazlara ait bu vergiler belediyeler tarafından tahsil ediliyor ve ödemeler belediyelerin kasasına gelir olarak giriyor.

Yeni belirlenen emlak vergilerine itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor. Vatandaş ise ‘Bu tarihe kadar bir düzenleme yapılmazsa mağdur mu olacağım?’ endişesi taşıyor. Belirlenen ücretler önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacağı için bu yıl içinde çıkarılacak bir yasa ya da yapılacak düzenleme ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkün.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de milletin endişelerini yakından takip ettiklerini, gerçek piyasa şartlarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

Demir, “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. AK Parti’nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

