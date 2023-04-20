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Emtia senetleri nelerdir, özellikleri nelerdir? Emtia senedi için sigorta gerekir mi, emtia sigortası nedir?

15.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizce karşılığı commodity bills olarak belirtilebilen emtia senetleri, ekonomide önemli bir yer tutar. Nitekim bu senetler, temelde kişi ya da mağazalara ciro edilen makbuzlar olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla birçok özelliği mevcut olan emtia senetleri, mallar üzerindeki ayni hakkı temsil etmesiyle ön plana çıkar. Emtia senetlerinin diğer özellikleri ise bu makbuzların nasıl işlem gördüğünü anlaşılır kılmak için açıklanabilir. Peki, emtia sigortası nedir?

Emtia senetleri nelerdir, özellikleri nelerdir? Emtia senedi için sigorta gerekir mi, emtia sigortası nedir?

Ekonomi terimleri arasında yer alan emtia senedinin ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı yaygın olarak araştırılan hususlardandır. Çünkü emtia senetleri, mallara yönelik detaylı bilgilerin belgelerle güvenceye alınması bakımından önem arz eder. Dolayısıyla bir emtia senedinin pek çok özelliğinin olduğu da söylenebilir. Genelde ticari senetler gibi işlem görebildiği bilinen emtia senetleri, kıymetli evraklar kategorisine dâhildir.

Emtia senetleri nedir?

Farklı emtia mallarının alım satımının yapılması durumunda emtia senetleri kavramı ile karşılaşılır. Emtia senetleri, ekonomide mal senedi olarak da bilinir. Ekonomi kapsamında emtia senetleri, bir nakliyeci ya da umumi mağazaya teslim edilen mallar için alınan makbuzlar şeklinde tanımlanır. Bununla birlikte emtia senedi alınması için söz konusu malların kolayca paraya çevrilebilir özellikte olması gerektiği belirtilir. Ayrıca emtia senetlerine konu olan malların dayanıklı olması da beklenir.

Emtia senetlerinin özellikleri nelerdir?

Bir ekonomi terimi olarak emtia senedinin ne anlama geldiği kolaylıkla açıklanabilir. Ancak emtia senedinin kullanım alanları ve özellikleri de merak konusudur. Dolayısıyla bu makbuzların ne işe yaradığının tam olarak anlaşılabilmesi için özelliklerine değinilmesinde fayda vardır. Bu bağlamda emtia senedinin özellikleri:

  • Emtia senetleri, bu makbuzlara konu olan mal üzerindeki ayni hakkı temsil eder.
  • Bu makbuzlar, mağazada yer alan yani saklanan veya taşınmakta olan emtiaları gösterir.
  • Herhangi bir emtia senedi devredildiği takdirde senedin temsil ettiği malların üzerindeki zilyetlik de devredilmiş hale gelir.
  • Emtia senetleri, ifade ettiği malı rehin etmek veya ilgili emtianın mülkiyetini ele almak amacıyla farklı kişilere devredilebilir.
  • Bu makbuzların varant ve resepise denilen iki ayrı kısmının olduğu bilinir.
  • Malın başka bir kişiye satılması söz konusu ise emtia senetlerinin resepise ve varant kısımlarının alıcıya ciro edilmesi gerekir.
  • Herhangi bir mal sahibi, emtia senedinin varant kısmını bir kişi veya bankaya ciro etme hakkına sahiptir.
  • Tüm bu özellikleri düşünüldüğü zaman emtia senetleri, kıymetli evraklar kapsamında yer alırken ticari senetler gibi işlem görebilir.

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Emtia senedi için sigorta gerekir mi?

Bir emtia senedi için sigorta yapılmasının mühim olduğu söylenebilir. Nitekim emtia senetleri, ilgili malların dahil olduğu saklama ya da taşıma gibi işlemleri ile ait olduğu kişi veya mağazaları temsil eder. Dolayısıyla “Emtia sigortası nedir?” sorusu da senetlere konu olan mallar üzerinden yanıtlanabilir. Temelde emtia sigortası, farklı yollar üzerinden taşınan mallar için yapılır. Yani emtia sigortasının bir tür nakliyat sigortası olarak da nitelendirildiği söylenebilir. Bu sigorta yaptırıldığı takdirde deniz, hava ve kara yolu ile taşınan emtiaların herhangi bir kaybolma veya kaza durumuna karşı güvence altına alınması mümkün olur.

Emtiaların güvence altına alınmasını sağlayan bu sigorta türünün hangi durumları kapsamadığı da sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Söz edilen bu sigorta türü; iç harp, isyan, ayaklanma, ihtilal ve korsanlık gibi durumlardan ötürü meydana gelen sonuçları kapsamaz. Ayrıca emtia sigortasının, mallara harp silahları yoluyla gelen hasarı da karşılamadığı bilinir.

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Anahtar Kelimeler:
Emtia senet sigorta

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