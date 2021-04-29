En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı. Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerin ilk üç sırasında bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.
WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı: ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.
Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.
IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.
İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.
Fransa 2.436,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.
Rusya 2.295,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.
Çin 1.948,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı.
İsviçre 1.040,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldı.
Japonya 846,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı.
Hindistan 695,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında onuncu sırada yer aldı.
Hollanda 612,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada yer aldı.
Türkiye 512,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sırada yer aldı.
ECB 504,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 13. sırada yer aldı.
Tayvan 423,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 14. sırada yer aldı.
Kazakistan 395,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 15. sırada yer aldı.
Portekiz 382,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 16. sırada yer aldı.
Özbekistan 355,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 17. sırada yer aldı.
S.Arabistan 323,1 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 18. sırada yer aldı.
İngiltere 310,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 19. sırada yer aldı.
Lübnan 286,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 20. sırada yer aldı.
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