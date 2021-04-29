En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı. Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerin ilk üç sırasında bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

TÜRKİYE ALTIN REZERVİNDE 12. SIRADA

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı: ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Fransa 2.436,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Rusya 2.295,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.

Çin 1.948,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı.