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En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

29.04.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) 2021 yılı raporuna göre dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu. Rapora göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyrek döneminde 12'nci sırada yer aldı.

En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı. Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerin ilk üç sırasında bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

TÜRKİYE ALTIN REZERVİNDE 12. SIRADA

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı: ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Fransa 2.436,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Rusya 2.295,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.

Çin 1.948,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı.

İsviçre 1.040,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldı.

Japonya 846,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Hindistan 695,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında onuncu sırada yer aldı.

Hollanda 612,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada yer aldı.

Türkiye 512,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sırada yer aldı.

ECB 504,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 13. sırada yer aldı.

Tayvan 423,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 14. sırada yer aldı.

Kazakistan 395,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 15. sırada yer aldı.

Portekiz 382,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 16. sırada yer aldı.

Özbekistan 355,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 17. sırada yer aldı.

S.Arabistan 323,1 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 18. sırada yer aldı.

İngiltere 310,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 19. sırada yer aldı.

Lübnan 286,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 20. sırada yer aldı.

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Türkiye
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
üst sıradaki ülkelerin çoğu sömürü ve çalma yoluyla ele geçirdiği altınlara sahipler..
BU CERİLEN RAKAMDAN DAHA YÜKSEK TÜRKİYENİN ALTIN REZVİ
MAŞALLAH!...ALTIN REZERVİMİZ KASALARDA GÜVEN-DEYKEN NİYE ÜLKEYE GETİRİLDİ....ŞİMDİ BU RAKAMI DA İNKAR ETSELER.

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