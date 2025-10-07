En düşük emekli maaşı için 'Alacağımız rakam bu' diyerek açıkladı! Tahtada tek tek gösterdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş zamlarında. Özellikle en düşük emekli maaşı için yeni yılda rakamı ne olacağı merak ediliyor. Enflasyon rakamları geldikçe yeniden hesaplamalar yapılıyor. Uzman isimden tahta üzerinde hesaplamalar geldi.

"3 AYLIK KESİNLEŞTİ"

SGK uzmanı Hakan Özger, Ekol TV yayınında, en düşük emekli maaşı için senaryoları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz Eylül ayı itibarıyla açıklanan 3.23 enflasyon oranıyla beraber Temmuz ayında en son emeklilerimiz için SGK Bağkur'u kastediyorum 16.67 olan zam oranı Temmuz, Ağustos ve Eylül verileri, Eylül'de 3.23 beklenenin de biraz üzerinde oldu, bunu da belirtmekte fayda var, beklenen üzerinde olduğu için Eylül'ü de baz aldığımızda toplam artış 7.51. Bu şu an için kesinleşen enflasyon oranı yasal yasal yükümlülüklere göre de maaş zamları SGK Bağkur emeklileri ve memur maaşlarını doğrudan etkileyen bir birim olduğu için bu 3 aylık kesinleşti ve gerçekleşti. En düşük bu oranda zam alacakları aşikar oldu ve ortaya çıktı.

Orta vadeli programa göre 28.50 açıklandı 2025 yılında enflasyon oranı. Öyle olursa yaklaşık 2-3 puan gibi geliyor. Fakat yüzde 30 ortalama alıyoruz. Yani yüzde 30 olacağı öngörüldüğünde de şu ana kadar yılın başından bu zamana kadar 7.51 artışla beraber 24.18'lik bir artış oldu. Yani yüzde 30 için yaklaşık önümüzdeki 3 ayın 5.82 gibi bir artışa ihtiyacı var. Toplam 6 ayda yüzde 2-2 alırsak yüzde 30.18 oluyor. Tüm yıl 30.18. Son 6 aya vurduğumuzda da 12 bandına geliyor. Şöyle öngörülüyor; OVP'nin yüzde 28,5'u baz alınırsa eğer yüzde 11.42 ile yüzde 13.2 arasında bir dilime geliyor. Son 3 ayın varsayım olduğunu, tahmin olduğunu bilelim. Şu an 7.51'in tabiri caizse cebimizde olduğunu ve bu parametrelerin gerçekleştiğini, 3 ayı 2, işte 1,5 değişkenliğine göre de bu hesapları her ay yapmaya devam edeceğiz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ama gelen bu tabloya göre şu an en düşük SGK ve Bağkur emeklimiz 16 bin 881 TL alıyorken yüzde 7.51 artışla bu rakamımız şu an için artık en düşük emekli maaşımızın güncel hali bu 7.51 oranına göre 18 bin 148'e gelmiş. Yıl bazını yüzde 30 baz alırsak 5.82'lik artış da denk gelirse o zaman da rakamımız 18 bin 808'e geliyor. Bu SGK ve Bağkur emeklileri için. Yıl sonuna ikişer artış varsayıyoruz. Ortalama aldık. Yeni yıl için Ocak ayı itibarıyla parametreler şu an böyle giderse alacağımız rakam bu. Enflasyon oranı yükselirse bu rakamın da yükseleceğini belirtmekte fayda var.

SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI OLACAK MI?

Seyyanen bir zam, intibak veyahut da herhangi bir refah payı verilmediği müddetçe bunlar zorunlu enflasyona göre verilmesi gereken rakamlar. Fakat tabii ki emekli ücretlerinin son dönem düşük seyretmesini hep beraber görüyoruz. Ya en azından bir kiraya tekabül etmesini bile öngören parametreler var. Bir seyyanen zam veyahut da bir refah payı eklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Öngörüyorum bu seneye göre"