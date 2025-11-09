En düşük emekli maaşı için milyonların beklediği rakamı canlı yayında verdi 'Yuvarlama' detayı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni yılda alacakları maaş zammında. 4 aylık enflasyon farkı belli olurken şimdi herkes açıklanacak 2 aylık enflasyon rakamına kilitlendi. Emeklinin 4 aylık enflasyon farkına göre kesinleşen zam oranı netleşirken yeni yılda alacağı zam oranına dair tahminler de şekilleniyor. Diğer yandan da en düşük emekli maaşı 2026 yılında ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Uzman isimden konuyla alakalı dikkat çeken değerlendirmeler ve rakam geldi.

"ENFLASYON FARKI VERİLMEK ZORUNDA EMEKLİLERE"

Habertürk yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz SSK Bağkur emeklileri bir önceki 6 ay içerisinde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Bu yasal bir zorunluluk. Yani Ocak ayında alacakları zammı belirleyen en önemli husus Temmuz'dan başlayıp Aralık ayının sonuna kadar 6 ay içerisinde gerçekleşecek enflasyonu yasa gereği zorunlu olarak verilmesi zorunda. Bunun dışında refah payı adı altında veya seyyanen zam altında siyaseten veya hükümetin kararıyla verilebilecek ayrı şeyler olabilir. Ancak bu enflasyon farkı zorunlu olarak verilmek zorunda emeklilere.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ BİRAZ DAHA FAZLA ALACAK GİBİLER"

Memur ve memur emekliler için durum biraz farklı. Onlarda toplu sözleşme var. Toplu görüşme ve toplu sözleşme yapma hakları var. Toplu sözleşmeye göre bunlar bir zam alıyorlar her iki yıl için. Bu 2026 ve 2027 yılı için hatta geçenlerde yapılmıştı. Memurlar pek memnun kalmadıkları için hakem kuruluna da gitmemişlerdi. Biraz küskünlük ve bununla ilgili uzun süreçti. Bunlar toplu sözleşme enflasyonun altında kalırsa aradaki enflasyon farkını da alıyorlar. Dolayısıyla bazen SSK ve Bağkur emeklileri daha fazla alıyorlar, bazen de memur ve memur emeklileri alıyorlar. Bu dönem biraz şöyle görünüyor; SSK ve Bağkur emeklilere göre memur ve memur emeklileri biraz daha fazla alacak gibiler. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. En son Ekim ayının enflasyonu açıklandı. O da 2,55 civarında. Yaklaşık tahminlere yakın bir şey çıktı. Son 2 aylı enflasyonu da eklenecek. Şu an için SSK ve Bağkurluların kesin net hak ettiği 10,25 oranında bir zammı hak etmiş durumdalar. Tahmin ediyorum bunun üzerine 2 aylık bir enflasyon daha gelir. 15-16 civarında olur. Çünkü enflasyon çok düşecek gibi değil. Geçen seneki Aralık ayında birin altında bir enflasyon çıkmıştı. Bu ay onun altında pek çıkacak gibi görünmüyor.

"BİR SÜRPRİZ OLMAZSA..."

Dün (Önceki gün) Merkez Bankası başkanı yaptığı toplantıda biraz yukarı yönlüydü. Orta vadeli planda biliyorsunuz yüzde 28,5'luk bir enflasyon öngörülüyordu. Yapılan revizyonda Merkez Bankası 31 ile 33 arasında 2025 yıl için bir enflasyon revizesine gittiler. Dolayısıyla 2026 için de bir revize yaptılar. Orada 12 gibi bir planlama vardı. O 16-19 bandında bir planlama yapılıyor gibi. Memurlar için de zannedersem şu an için hak edilmiş 16.55 civarında bir zam var. Bunun üzerine 2 ay daha eklenecek. Onlarda 20-21 bandında olabilir. Son iki ayın enflasyonu açıklanmadığı için bunu söyleyemiyoruz. Bir sürpriz olmazsa...

Ancak memur ve memurlar için şöyle bir şey de var; kök aylıklarını toplu sözleşme gereği 1.000 lira da öyle zam gelecek. Dolayısıyla orana vurduğunuz zaman aktif çalışan memurlar için biraz 21-22 bandını bulacak gibi. Çünkü kök aylıktan da 1000 TL geleceği için onu da eklediğimiz zaman. Ancak emekli memurlar kök aylıklarına herhangi bir zam almayacakları için onlar için de yüzde 20 civarında bir zam bekliyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada tabii en çok tartışılan konulardan veya merak edilen konulardan bir tanesi şu; 3 milyonun üzerinde emekli biliyorsunuz taban aylığı alıyor. En düşük emekli aylığı alıyor. Şu anda 16.881 lira civarında en düşük emekli aylığı. Bu aslında en düşük emekli aylığının tartışması şuradan çıkıyor. Kişilerin gerçek aylıkları aylık bağlama katsayısından dolayı düşük olduğu için yani 8.000 - 9.000 liralar falan çıkıyor resmi hesaplamaya göre. Dolayısıyla çok düşük çıktığı için emekliler de çok dert yandıkları için malum ekonomik durum da belli, hayat pahalılığı da belli olduğu için dolayısıyla son dönemlerde en düşük emekli aylığına bir uygulama geldi. Fakat burada bir zorunluluk yok. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yani biraz önce söylediğimiz gibi gerçekleşecek enflasyon oranında her emeklinin aylığına zam yapılma zorunluluğu var. Ancak en düşük emekli aylığı ile ilgili bir revize yapılmasına ilişkin bir zorunluluk yok. Bu bir siyasi karar. Şu anda diyelim bununla ilgili bir düzenleme yapılmadı ise herkesin aylığı neyse o oranda zam alacak.

20 BİN TL'YE YUVARLANIR MI?

Bu neye sebep oluyor? Diyelim gerçek aylığınız şu anda sizin 12.000 liraysa yüzde 15 civarında zam alsanız bile 16.000 lirayı bulmayacağı için hiç zam almamış durumda olacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde yaklaşık 3 milyon civarında emekli var. Bu emekliler de tabii kök aylığından kaynaklanan sebeplerden dolayı en düşük emekli aylığında da zam yapılmasını istiyor. Son iki dönemdir hükümetin uygulaması şöyle; gerçekleşen enflasyon oranında, hiç yuvarlama da yapılmıyor, yani geçen 15.75 gerçekleşmişti, en düşük emekli aylığını da 15.75'i artırıyorum dedi. 16 denmedi. Bunun sebebi de şu; gerçekten gerçekleşen enflasyon oranında zam verdiğim için diyor diğer emeklilere, en düşüğü de bu oranda arttıralım, yoksa diyor bunu yuvarlayıp 16 yaparsanız 18 ister, 18 isteyen 20 ister, dolayısıyla bu işin sonu olmaz. Bir kritere bağlamış gibi ama yine belirtmek lazım, bununla ilgili herhangi bir zorunluluk yok. Hükümet isterse bununla ilgili bir düzenleme yapıyor. Ancak herkesin beklentisi bir düzenleme yapılacağına ilişkin. Ben de muhtemeldir ki en düşük emekli aylığında gerçekleşecek enflasyon oranında, o da yüzde 15 civarında gibi şu anda görünüyor. Bu biraz oynar 05 aşağı yukarı ama yüzde 15 civarında en düşük emekli aylığı da artabilir diye düşünüyorum. O da 19 bin 300 TL civarına gelir. 20'yi yuvarlamazlar diye düşünüyorum.

"EMEKLİLİK SİSTEMİ ÇOK KOLAY BİR SİSTEM DEĞİL"

Emeklilik sistemi aslında çok kolay bir sistem değil. Yani oradan tutuyorsunuz öbür tarafta bir problem çıkıyor. Şimdi şöyle düşünün; 100 bin lira alan da var SSK. Mesela bu ay 110 bin lira civarında emekli aylığı bağlanan SSK'lı da var. Ancak 30 yıl çalışmış, hep tavandan çalışmış, yani 6 asgari ücret civarında bir gelir üzerinden prim ödediği için 110 bin lira da emekli aylığı bağlayabiliyorsunuz. Siz sürekli alttakine diğerlerine göre düşük alıyor diye ona yüksek zam yaptığınız zaman makaslar daralıyor. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir problem de var; en düşük emekli aylı sürekli kanunla arttırıla arttırıla şu anda eskiden bir asgari ücretle çalışmış ile 3 asgari ücret arasında fark kalmadı emekli aylığı açısından. Ya bugün verilen 16 bin 881 yaklaşık 3 asgari ücretin karşılığı bir emekli aylığı gibi. Bu şuna yol açıyor süreç içerisinde; siz düşükten de prim ödeyene, yüksekten de prim ödeyene makası daraltmaya başlayıp birbirine yaklaştığınız zaman süreç içerisinde kayıt dışılık artıyor. Dolayısıyla diyor ki yani neticede sürekli en düşük olana zam yapıldığı için çok fazla prim ödemeye gerek yok, ileride zaten aynı maaşı alacağız diye böyle bir algı da oluşabilir. Onun için bir de hakkaniyet açısından da biraz problem oluşturabilir. Ama tabii ki Türkiye'deki geçinme koşulları, kira ve benzeri şeylere baktığınız zaman bu emekli aylıkları en düşük emekli aylığı yetersiz kalıyor. Ama kişinin herhalde o tarihe kadar ev ve benzeri birtakım ihtiyaçları karşılamış olması veya evde birden çok kişinin çalışıyor olduğunu varsaymak gerekiyor diye düşünüyoruz"