En düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı ve bedelli askerliğe kadar tüm rakamları verdi

5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle beraber emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamlarıyla beraber pek çok kalemde değişiklik olacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kalem kalem tüm olası artışları hesapladı. İşte detaylar...

ENFLASYON TAHMİNLERİ NELER?

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 10'da milyonlarca kişi, memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklilerimiz buradaki oranı bekliyor. Enflasyon yılda iki defa üzerinden emeklilerimize sirayet ediyor. Bununla ilgili işte en son Temmuz ile Kasım ayındaki enflasyon verisi kesinleşmişti. Oradaki rakam da %11.21'di. Ha bunu memur ve memur emeklisine oran orantı yaptığımız takdirde toplu sözleşme devreye girdiğinden dolayı %17.56. Peki, belirleyici nokta ne? Belirleyici nokta Aralık ayı verisi. Aralık ayı verisi ile ilgili sahaya inip de sahada çeşitli komiteler üzerinden bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın piyasa anketi var. Orada Aralık ayının 1.08, Anadolu Ajansı'nın piyasa anketi var, orada rakam 0.96, Bloomberg HT'de 0.97, Finansal Kurumlar Birliği'nde 1.70, İstanbul Ticaret Odamızın enflasyonu kesinleşti, orada da rakam 1.23. Peki, Aralık ayı kaç çıkacak? Bana göre ise Aralık ayında, üçlü bir hesap yaptım, orada da rakam 0.50 ile 1,5 arasında çıkacağını tahmin ediyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

0.50 Aralık ayı gelirse yıllık olaraktan 30.40. Temmuz ayı 11.77. 16.881 liralık en düşük emekli aylığı da eğer yasal bir düzenleme olursa o rakam da 18.868 TL. 1 puan olursa orada da rakam yıllık olarak 31.04. Dolayısıyla 6 aylık dönemde de SSK ve Bağkur emeklilerimize %12.32'den 18.961 liraya yükselecek en düşük emekli aylığı. En yüksek kıstas diyoruz ama yani burası biraz daha zor gibi gözüküyor. Orada 1,5 puan olursa 31.69 yılı kapatılacak. Temmuz ayı itibarıyla da maaş kıstası 12.88 üzerinden değerlendirilecek. Dolayısıyla en düşük emekli aylığı da 19.055 liraya. Ha net bir şey söyleyeceksek burada 18.850 liranın altına düşeceğini ben zannetmiyorum. Tabii bununla ilgili de mutlaka bir yasal düzenleme gerekli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

4 milyon 10 bin kişi, emeklimiz, en düşük emekli aylığı alıyor. İşte o söylediğimiz kök aylık, taban aylık muamması var ya sizin reelde çalışma hayatınızda bulunup da maaşınız bağlandığı takdirde buradaki rakam hesaplandığı zaman rakam kök aylık oluyor. Belli bir rakamın altındaysa hazine tarafından bu rakama hazineden destek veriliyor. Oradaki rakam da 16.881 TL. Bunun yasal bir düzenlemesi yapılmadığı takdirde şu an hala 4 milyon 10 bin emeklimiz aynı rakamı alma gibi bir durumu ortaya çıkabilir. Ama büyük ihtimalle de buna bir yasal düzenleme gelecektir. Meclis süreci olacaktır. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandığı zaman yürürlüğe girecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Buradaki veriler memur ve memur emeklisine de enflasyon sirayet ediyor. İşte orada da işte 0.50 dedik. Aralık ayı 0.50 olduğu takdirde burada memur ve memur emeklimizde oradaki yüzdelik %11.77'nin üzerine %5 oranında 2025'in 2. yılındaki toplu sözleşme, keza yine 2026'nın toplu sözleşme ilk dönem toplu sözleşmesi olan %11'lik kıstas da eklenecek. Kendi içlerinde bir aktüeryal hesaplamayla memur ve memur emeklisi %18.16 alacak. Eğer 1 puan çıkarsa %18.74, 1,5 puan çıkarsa %19.33. Ha bunu rakamsal para olarak ifade edecek olursak memur emeklimiz en düşük şu anda 22.672 lira alıyor. Orada 0.50 ile birlikte 26.789 TL, 1 puan olursa 26.920 TL 1,5 puan olursa 27.054 liraya yükseliyor. Bekar çalışan bir memurumuz ne kadar almış olacak? O rakam da şu anda güncelde 46.709 lira üzerinden 55.191 TL ile 55.738 TL arasında, evli bir memurumuz ise 50.502 liradan 59.673 liraya, devamında 1,5 puana kadar çıkarsa 60.264 TL gibi bir rakama ulaşacak.

EVDE BAKIM PARASI, KIDEM TAZMİNATI, BEDELLİ ASKERLİK, 65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bunu sadece enflasyon SSK Bağ-Kur emeklisi veya memur, memur emeklisi olarak bunu bir kefeye koymamak lazım. Çünkü buradaki veri birçok detayı da değiştiriyor. Bunlar neler? Evde bakım parası. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 44'ün üzerinde destek veriliyor. Buradaki destekler memur maaş katsayısı üzerinden değerlendiriliyor. İşte orada evde bakım parası güncelde 11.699 liradan işte yine Merkez Bankası'nın anketine göre 13.904 liraya oradaki veriyi aldığımız zaman kabaca. Kıdem tazminatının brüt kıstası 53.919 lira en yüksek tavan detayı bu, o rakam 64.082 liraya. 65 yaş aylığı var, o rakam 5390 TL güncelde, 6404 liraya. Bedelli askerlik birçok gencimizi ilgilendiriyor, oradaki rakam da 280.850 liradan 333.790 liraya. 18 yaş altı engelli aylığı 4.302 liradan 5.112 liraya. Ayriyeten engelli aylığı ile ilgili yüzde 40 ile 69 arasında bir kıstasa rapora sahipse o rakam da 4243 liradan 5.042 liraya. Son olarak %70 ve üzerinde engelli olan vatandaşlarımız da 6.363 liradan 7.562 lira gibi bir rakama sirayet edeceğini söyleyebiliriz. Buradaki rakam 1 puan civarında olursa burada söylemiş olduğumuz detaylar geçerli olmuş olacak"