FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında, "Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" dedi.

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ ile sosyal konut projesini hayata geçirdi. Proje ile Türkiye genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edileceği belirtildi. 10 Kasım 2025’te başlayan ve 19 Aralık 2025’e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025’te deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari’de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 şehrin daha ‘Yüzyılın Konut Projesi’ heyecanını yaşayacağını belirterek, 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirlemeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Bakan Kurum’un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya’da çekilecek kura törenine katılması bekleniyor.

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu 1

"14 ŞEHRİMİZ DAHA YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NİN HEYECANINI YAŞAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASİL VE YEDEK LİSTELER BELİRLENMEYE DEVAM EDİYOR

Noter huzurunda yapılacak ‘Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası’ ile asil ve yedek listeler belirlenecek. 5 Ocak’ta Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır’da, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars’ta, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan’da, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl’de, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli’de kura çekimleri yapılacağı belirtildi.

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'in ihracatı 2025'te yüzde 1,5 arttıGaziantep'in ihracatı 2025'te yüzde 1,5 arttı
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştıGüneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum 500 bin Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.