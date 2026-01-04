FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı

Milyonlarca memur 5 Ocak'ta (yarın) açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Enflasyon verisinin belli olmasıyla beraber memur maaşlarına yapılacak zam da netlik kazanacak. Peki, olası senaryolara göre zamlı öğretmen maaşı, doktor maaşı, hemşire maaşı, mühendis maaşı, profesör maaşı ve polis maaşı ne kadar olacak? İşte olası senaryolara göre zamlı memur maaşları...

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı
Hande Dağ

Milyonlarca memurun gözü 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranını netleştirecek son veri için piyasaların beklentisi %1,08. Peki, Aralık ayı enflasyonu beklendiği gibi gelirse memur maaşlarına yansıması nasıl olacak? Zamlı öğretmen maaşı, zamlı doktor maaşı, zamlı hemşire maaşı ve zamlı polis maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki tahmini zam oranı ve kalem kalem memurların olası yeni maaşları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli zammı için beklenen tablo! En düşük emekli maaşında ihtimaller Memur ve emekli zammı için beklenen tablo! En düşük emekli maaşında ihtimaller

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 1

MEMUR İÇİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı için geri sayım başladı, milyonlarca memur nefesini tuttu ve pazartesi günü (yarın) belli olacak Aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. A Haber'de yer alan habere göre; 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu için piyasaların beklentisi %1,08. Eğer öngörü tutarsa 6 aylık enflasyon %12,42 olarak gerçekleşeceği, enflasyon farkının da %7 civarında olmasının beklendiği, bu orana %11'lik toplu sözleşme zammı da eklenince memurların alacağı zammın %18,84'e yükseldiği belirtildi. Memurlara toplu sözleşme gereği 1.000 lira da seyyanen artış yapılacak.

Mynet Anket Memur Maaş Artışları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Maaş artışları yeterli değil
Maaş artışları makul
Maaş artışları çok yüksek
Fikrim yok
Bu anket 10 saat 40 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak! 5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak!

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 2

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı için masadaki olası artış rakamının %18,84 olduğu aktarılırken bu orana ek olarak maaşlara 1.000 liralık taban aylık artışı da uygulanacak. Böylece 50.503 TL olan en düşük memur maaşının 61.017 liraya yükseleceği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 3

MÜHENDİS, VETERİNER HEKİM, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE POLİS MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

Masadaki %18,84'lük zam oranı gerçekleşirse 1000 liralık taban aylık artışı ile birlikte mühendis maaşlarının 83.930 liraya, veteriner hekim maaşının 84.307 liraya, öğretmen maaşının 62.260 liraya, hemşire maaşının 65.941 liraya, polis maaşının ise 76.335 liraya yükseleceği kaydedildi.

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 4

UZMAN DOKTOR, PSİKOLOG, AVUKAT, PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

%18,84 olası zam ve 1.000 TL taban aylıkla 2026 yılında uzman doktor maaşının 150.879 TL olacağı belirtildi. 74.490 TL olan psikolog maaşının da 89.523 liraya yükseleceği kaydedildi. Kamuda çalışan avukatların 88.365 TL, üniversite mezunu şube müdürlerinin ise 92.101 TL maaş alacağı aktarıldı.

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 5

Olası senaryoda profesör maaşının 133.325 liraya, araştırma görevlisi maaşının 88.694 liraya çıkacağı belirtildi. Lise mezunu teknisyenlerin ise yeni yılın ilk 6 ayında 65.823 TL, vaizlerin de 76.957 TL maaş alacağı kaydedildi.

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu! e-Devlet'ten yapılacak 'Şubat'ta tüm gayrimenkuller için başlıyor'Zorunlu! e-Devlet'ten yapılacak 'Şubat'ta tüm gayrimenkuller için başlıyor'
Ali Metin Kazancı hayatını kaybettiAli Metin Kazancı hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
memur zammı memur maaş zammı Hemşire maaşı zam zamlı öğretmen maaşı Polis maaşı ne kadar olacak doktor maaşı zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.