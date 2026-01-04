Öğretmen, hemşire, polis, mühendis, doktor zamlı maaş hesabı ortaya çıktı

Milyonlarca memurun gözü 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranını netleştirecek son veri için piyasaların beklentisi %1,08. Peki, Aralık ayı enflasyonu beklendiği gibi gelirse memur maaşlarına yansıması nasıl olacak? Zamlı öğretmen maaşı, zamlı doktor maaşı, zamlı hemşire maaşı ve zamlı polis maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki tahmini zam oranı ve kalem kalem memurların olası yeni maaşları...

MEMUR İÇİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı için geri sayım başladı, milyonlarca memur nefesini tuttu ve pazartesi günü (yarın) belli olacak Aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. A Haber'de yer alan habere göre; 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu için piyasaların beklentisi %1,08. Eğer öngörü tutarsa 6 aylık enflasyon %12,42 olarak gerçekleşeceği, enflasyon farkının da %7 civarında olmasının beklendiği, bu orana %11'lik toplu sözleşme zammı da eklenince memurların alacağı zammın %18,84'e yükseldiği belirtildi. Memurlara toplu sözleşme gereği 1.000 lira da seyyanen artış yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı için masadaki olası artış rakamının %18,84 olduğu aktarılırken bu orana ek olarak maaşlara 1.000 liralık taban aylık artışı da uygulanacak. Böylece 50.503 TL olan en düşük memur maaşının 61.017 liraya yükseleceği aktarıldı.

MÜHENDİS, VETERİNER HEKİM, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE POLİS MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

Masadaki %18,84'lük zam oranı gerçekleşirse 1000 liralık taban aylık artışı ile birlikte mühendis maaşlarının 83.930 liraya, veteriner hekim maaşının 84.307 liraya, öğretmen maaşının 62.260 liraya, hemşire maaşının 65.941 liraya, polis maaşının ise 76.335 liraya yükseleceği kaydedildi.

UZMAN DOKTOR, PSİKOLOG, AVUKAT, PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

%18,84 olası zam ve 1.000 TL taban aylıkla 2026 yılında uzman doktor maaşının 150.879 TL olacağı belirtildi. 74.490 TL olan psikolog maaşının da 89.523 liraya yükseleceği kaydedildi. Kamuda çalışan avukatların 88.365 TL, üniversite mezunu şube müdürlerinin ise 92.101 TL maaş alacağı aktarıldı.

Olası senaryoda profesör maaşının 133.325 liraya, araştırma görevlisi maaşının 88.694 liraya çıkacağı belirtildi. Lise mezunu teknisyenlerin ise yeni yılın ilk 6 ayında 65.823 TL, vaizlerin de 76.957 TL maaş alacağı kaydedildi.