En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10'a kilitlendi

TÜİK, bugün saat 10.00 Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber memur ve emekli için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Memur ve emeklinin ocak zammı için geriye 1 enflasyon verisi kalacak. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda maaş zammı için tahminler de yapılıyor. Peki, olası senaryolara göre en düşük maaşlar ne kadar olacak? Emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte hesaplar...

Hande Dağ

TÜİK bugün saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıklayacak. Buna göre emekli SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisinin maaş zammında 5 aylık enflasyon farklı netleşmiş olacak. Gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrilirken geriye zammın netleşmesi için 1 enflasyon verisi kalacak. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda Ocak ayında alınacak zamlarla ilgili hesaplamalar da yapılıyor. Peki, zamlı maaş için muhtemel senaryolar neler? İşte detaylar...

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10 a kilitlendi 1

"YÜZDE 31 ALT BANT, YÜZDE 33 DE ÜST BANT"

Dünkü A Haber canlı yayınında emekli ve memurun maaş zammı ile ilgili hesaplarını aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. 10.25 çıkmıştı 4 aylık enflasyon, 5 aylığı öğrenmiş olacağız. Ondan sonra da bir veri kalacak. Ocak'ta da ne kadar artış olacağını görmüş olacağız. Yani Ocak'ta yıllık enflasyon belli olunca. Peki yıllık enflasyon kaç çıkacak? Merkez Bankası'nın bazı tahminleri var. Bir alt bantı var, bir de üst bantı var. Bunu açıkladı. Yüzde 31 alt bant, yüzde 33 de üst bant. Biz bu ikisiyle baz alarak yıl sonunda emekliler ne kadar artış alacak ve maaşları kaç lira olacak onun hesabını yapacağız.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10 a kilitlendi 2

Eğer alt bant gerçekleşirse yani yüzde 31 olursa enflasyon, 6 aylık enflasyonda yüzde 12.28 olacak. Eğer yüzde 33 olursa bu sefer 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 yani 14 olacak. Bu da SSK Bağkur emeklisi için 6 aylık artışın yüzde 12.28 ile 14 aralığında değişeceğini gösteriyor. Demek ki yani 13 ile 14 aralığında bir 6 aylık enflasyon gelecek ve bu SSK Bağkur emeklisinin 6 aylık artışını oluşturacak.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10 a kilitlendi 3

Memur emeklisi açısından baktığın zaman bu 6 aylık enflasyon onlara bir fark getiriyor. Yani Temmuz'dan bu yana oluşan enflasyon farkı yüzde 31 olduğunda 6.93 puan gelecek. Yüzde 33 olduğunda da 8.56 puan gelecek. Bu da memurlar ve memur emeklilerinin alacağı artışın yüzde 31'de 18.7, yüzde 33'te de 20.5 olacağını gösteriyor. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda yüzde 18'le yüzde 20.5 aralığında bir artış alacaklar. Benim tahminim de burada yüzde 33 bandında çünkü yapılan piyasa katılımcıları anketinde de yüzde 33'e yakın tahminler çıktı. Yüzde 33'ün oluşacağı ve SSK Bağkur'un yüzde 14 civarında, memur emeklisinin de yüzde 20.5 civarında bir artış alacağı yönünde tahminlerim.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10 a kilitlendi 4

Bunlara göre en düşük maaşları da hesapladık. SSK Bağkur'un en düşük maaşı yüzde 31 çıktığında 18.954, 33 çıktığında 19.243 oluyor. En düşük emekli maaşı. Yani maaşınız kaç lira olursa olsun bu yatırılacak. Öyle gözüküyor ki 20 bin liraya yaklaşmış olacak en düşük maaş. En düşük memur maaşı 60.947 ile 61.856 arasında. Yani 60 bin ile 62 bin arasında bir rakama oturmuş olacak yıl sonunda. En düşük memur emeklisi maaşı da 27.912 TL ile 28.320 TL arasında değişecek. O da dediğim gibi 27 ile 29 bin TL arasında bir rakam ortaya çıkacak. bunlar tahmini hesaplar ama az çok bunların tutacağı görülüyor. Yani hem 4 aylık enflasyon hem de yarın (bugün) açıklanacak enflasyonu baz aldığında yıl sonunda yüzde 32 - 33 civarında bir enflasyonun geleceği ve artışların da bu minvalde olacağı aşağı yukarı belli olmuş oldu. Emekliler buna göre kendi maaşlarını hesaplayabilirler. Yani SSK Bağkur emeklileri işte 13-14 bandında bir hesap yapabilirler. Ellerindeki şu anda aldıkları maaşı o kadar arttırabilirler. Memurlar da yüzde 18-20 bandında bir hesaplama yapabilirler.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memuru emeklisi saat 10 a kilitlendi 5

İki kesim arasında 6-6,5 puanlık bir fark oluşuyor. Bu farkın kapatılması söz konusu mu? Çok konuşuluyor. Evet, bir refah payı verilirse bu kapatılabilir, eşitlenebilir ama bu yasayla olacağı için bunu Ocak ayında konuşmuş olacağız"

