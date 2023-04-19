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‘En pahalı’ listesine Türkiye’den İstiklal Caddesi de girdi: Metrekaresi 1.175 euro! Kiralar Türk Lirası olarak düştü ama…

19.04.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralar bakımından dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu. Buna göre 47 cadde arasında ilk sırayı New York'un Beşinci Caddesi alırken, Türkiye’den de İstiklal Caddesi listeye 30’uncu sıradan girdi. İstiklal Caddesi'nde yıllık ortalama metrekare başına kiralama tutarı 1.175 euro olarak açıklandı. Kiralar Türk Lirası cinsinden yüzde 26'ya kadar düşüş gösterse de sonrasında çok net bir biçimde toparladı ve yıllık değişim yüzde 11 oldu.

‘En pahalı’ listesine Türkiye’den İstiklal Caddesi de girdi: Metrekaresi 1.175 euro! Kiralar Türk Lirası olarak düştü ama…

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, "Dünya Geneli Ana Caddeler" raporunu yayımladı. Üç yıl sonra yeniden yayımlanan raporda ele alınan noktaların çoğunda toparlanma gözlemlenirken özellikle lüks perakendecilerin tercih ettiği birkaç önemli konumdaki kiralar, 2019'daki salgın öncesi seviyelerini de aştı.

Raporda dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, kiralar bakımından dünyanın en pahalı destinasyonu New York'un Beşinci Caddesi olurken, Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui ve Milano'daki Via Montenapoleone ikinci ve üçüncü olarak sıralandı. Zirvede yer alan New York Beşinci Cadde'de kiralar metrekare için yıllık 21 bin 76 euro iken, Tsim Sha Tsui'de 15 bin 134 euro, Via Montenapoleone'de ise 14 bin 547 euro oldu.

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ŞANZELİZE CADDESİ 5'İNCİ SIRADA

Bir önceki raporda üçüncü sırada yer alan Londra'nın New Bond Caddesi dördüncülüğe gerilerken Paris'teki Şanzelize Caddesi ise beşinci sırada yerini aldı. New Bond Caddesi'nde metrekare için yıllık kiralamalar 14 bin 346 euro iken Şanzelize Caddesi'nde ise metrekare başına yıllık ortalama 11 bin 69 eurodan kiralamalar yapılıyor.

Listede en büyük değişimleri yaşayanlar ise Oslo'daki Nedra Slottsgate ve Varşova'daki Nowy Swiat destinasyonları oldu. Bir önceki raporda 27'inci sırada yer alan Nedra Slottsgate 23'üncü basamağa yükselirken Nowy Swiat ise 32'ncilikten 36'ncılığa indi.

İSTİKLAL CADDESİ DE LİSTEDE

Araştırmada İstanbul'dan İstiklal Caddesi yer aldı. 47 ana cadde içerisinde listenin 30'uncu basamağında bulunan İstiklal Caddesi'nde yıllık ortalama metrekare başına kiralama tutarı 1.175 euro olarak açıklandı. Araştırmaya göre Kovid-19 döneminde İstiklal Caddesi'nde kiralar Türk Lirası cinsinden yüzde 26'ya kadar düşüş gösterse de sonrasında çok net bir biçimde toparladı ve yıllık değişim yüzde 11 oldu.

İstiklal Caddesi, salgın öncesinde açıklanan bir önceki raporda da 30'ncu basamakta yer alıyordu.

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ABD'DE KİRALAR GÜÇLÜ TOPARLANDI

Rapora göre, küresel perakende konumlarında kiralar salgın öncesine göre yüzde 13 geriledikten sonra toparlandı ve düşüş oranını yüzde 6'lara kadar çıkardı. Bölgesel olarak ele alındığında ise Kıta Amerika’sında kiralar, salgın sürecinde yüzde 7 geriledikten sonra günümüzde yüzde 15 artış yönünde seyrediyor.

Avrupa ve EMEA bölgesinde ise yüzde 11'lik düşüşü gören kiralamalar günümüzde salgın öncesine göre yüzde 8 düşüşte. Araştırmada incelenen bir diğer bölge olan Asya Pasifik'te yüzde 17 ile salgın sürecinde en büyük düşüş yüzdesini yaşayan kiralamalar hafif toparlanarak yüzde 12 düşüş seviyesinde seyretti.


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İstiklal Caddesi

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