Enerji piyasalarında kritik müdahale! Tarihteki en büyük petrol salınımı olabilir

ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Çatışmaların başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlanamaması, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin risk altında kalmasına neden oldu. Bu durum, 1970’lerdeki petrol krizinden bu yana en büyük enerji kesintisi olarak değerlendiriliyor.

2022'DEN BU YANA İLK KEZ 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI!

İran ile savaşın ikinci haftasına girmesiyle birlikte petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı ve bu durum küresel enflasyon endişelerini artırdı. Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan etkili bir şekilde engellenmesinin ardından kesintiler yoğunlaştı ve bu durum birkaç Orta Doğu üreticisini ham petrol üretimini kısıtlamaya zorladı. Çatışma, İran'ın hayati deniz yolundaki gemilere saldırması nedeniyle küresel ham petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birini durdurdu.

Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı fiyat baskısına karşı uluslararası düzeyde yeni adımlar gündeme geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yükselen fiyatları dengelemek amacıyla öneride bulundu.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK PETROL SALINIMI OLABİLİR!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini önerdi; bu, tarihteki en büyük petrol salınımı olabilir. 32 üye ülkenin tamamı, acil durum rezervlerini piyasaya sunmayı oy birliğiyle kabul etti.

Salınım, her ülkenin ulusal koşullarına uygun zaman çizelgeleri içinde gerçekleşecek.