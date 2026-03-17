Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji iletim altyapısı ve doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Adana, Afyonkarahisar, Edirne, Karaman, Kırşehir, Konya, Ordu ve Sivas illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde yer alan ve bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Arakonak-1 GES TM - Bulanık TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Uzundere I-II HES TM - Çayeli TM Enerji İletim Hattı"nın 6 numaralı direğinin deplase edilmesi amacıyla Rize ili Çayeli ilçesinde belirlenen güzergaha isabet eden bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Sinop'ta "154 kV Türkeli TM İrtibatları Projesi" ve Çanakkale'de "400 kV Saros Havza TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Diyarbakır ve Elazığ illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kamulaştırma enerji
