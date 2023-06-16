Enflasyon, fahiş kira artışları, ekonomik reformlar! Türkiye ekonomisinin masaya yatırıldığı toplantıda sürpriz bir isim de vardı, üye değildi ama...

Türk ekonomisinde yeni dönem çalışmaları hızlandı! Fuat Oktay yerine göreve getirilen Cevdet Yılmaz'ın ekonomi kökenli olması Mehmet Şimşek adımlarının dışında Merkez Bankası başkanlığına da Hafize Gaye Erkan getirildi. Dünkü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, ekonomi konusunda mesajlar verdi.

KRİTİK TOPLANTIYA O İSİMLER KATILDI!

Yeni kabinedeki bakanların bazıları da kritik toplantıya katıldı. Toplantıya katılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar vardı.

ÜYE DEĞİLDİ AMA... MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN DA VARDI

Toplantının dikkat çeken anlarından biri de Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın orada bulunmasıydı... Hafize Gaye Erkan'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi olmamasına rağmen toplantıya davet edilmesi ve planlamada aktif rol alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da KKTC ve Azerbaycan seyahatleri dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada 'Hafize Hanım'ı Mehmet Bey önerdi. Biz bir sistem kurduğumuzda bakanlarımızın kendi ekiplerini kurmalarına önem veriyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

"CARİ AÇIĞI SÜRDÜREBİLİR BÜYÜMENİN ÖNÜNDE BİR ENGEL OLMAKTAN ÇIKARMAYA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar seti ile zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz." dedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cevdet Yılmaz, enflasyon ile mücadeleye ilişkin mesaj verdi.

Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri; plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın eylül ayında açıklanacağını söyledi.

Yılmaz, "12. Kalkınma Planı'nı ekim ayında Meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız orta vadeli program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz." diye konuştu.