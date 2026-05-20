Doğum İzni Ve Süt Parası Hakkında Annelerin Bilmesi Gerekenler

Çalışan bir kadın için annelik süreci sadece hayatta değil iş hayatında da ciddi bir değişimi beraberinde getirir. Hamilelik sürecinde fiziksel ve duygusal değişimlerle birlikte iş hayatına bir süre ara vermek gerekir. İşe dönene kadar gelecek ek masrafların bel bükmemesi için her annenin devletin sunduğu hakları eksiksiz öğrenmesi büyük önem taşır.

Sizler için tüm süreçte faydalanabileceğiniz yan haklar ve yardımlar hakkında detaylı bir içerik hazırladık.

1. Doğum İzni Süresi



İş Kanunu'na göre, hamile çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 haftalık yasal izin hakkı sunulur. Hamileliğin sorunsuz ilerlemesi durumunda, doktordan alınan "çalışabilir raporu" ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edilebilir. Durum böyle olduğunda kullanılmayan 5 haftalık yasal izin, doğumdan sonraki 8 haftalık sürece eklenir. Böylece doğumdan sonra bebekle daha fazla vakit geçirme imkanı olur.

2. Çoğul Gebelik İzni



İkiz veya üçüz bebek bekleyen annelere verilen yasal doğum izni süresi normalden daha fazladır. Bu tür gebeliklerde fizyolojik zorluklar daha fazla olduğu için toplam izne ilave olarak 2 hafta daha izin tanınır. Böylece toplam doğum izni 18 haftaya çıkartılır.

3. İş Göremezlik Parası



Doğum iznindeki annelere işverenin maaş ödeme zorunluluğu yoktur. Yani 16 veya 18 haftalık süreçte maaş getirisi olmayabilir. Ancak bu süreçte yasal sağlık haklarından mağdur olmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girer. Doğumdan önceki son 1 yıl içinde, en az 90 günlük sigorta primi yatırılan anneler SGK'dan "geçici iş göremezlik parası" alır. Halk arasında bu yardıma "doğum parası" denir. Böylece annelerin maaştan yaşadığı kayıp en aza indirgenir.

4. Süt Parası



Süt parası, devletin aileye bir kereye mahsus olarak yaptığı geri ödemesiz maddi yardımdır. Emzirme ödeneği olarak da bilinen bu yardım, bebeğin canlı doğması şartıyla geçerli olur ve rapor parasından farklıdır. Ödenecek tutar her yıl SGK tarafından ve güncel enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenir.

Süt parası almaya hak kazanmak için şu şartları sağlamak gerekir:

SSK (4A) ya da Bağkur (4B) kapsamında sigortalı çalışmak,

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük sigorta prim ödemesi bulundurmak.

İşten ayrılma durumunda süt parası almaya hak kazanmak için çıkış tarihinden itibaren 300 gün içinde doğum yapmış olma şartı vardır. Ayrıca ev hanımı olan, sigortası bulunmayan anneler de eşlerinin sigortalı olması ve son 1 yılda 120 günlük prim bulundurması halinde baba üzerinden süt parası alabilirler.

5. Günlük Süt İzni



16 haftalık yasal doğum izni bittikten sonra işe dönen anneler, çocuk 1 yaşına gelene kadar her gün 1,5 saatlik süt izni hakkına sahiptir. Bu hakkın günün hangi zamanında kullanılacağı anneye bağlıdır. Örneğin; sabah işe geç gelme veya işten erken çıkma şeklinde kullanılabilir. İşverenin bu yasal izin üzerinde kontrol hakkı yoktur ve 1,5 saatlik sürenin mesaiden sayılması mecburidir.

6. Altı Aylık İzin Hakkı



16 haftalık yasal doğum izni sonrasında işe dönerken bebeğine bakacak kimseyi bulamayan veya işe dönmek istemeyen anneler, ücretsiz izne ayrılabilir. Uygun dilekçe ile başvuru yapan anneler, işverenden 6 aya kadar ücretsiz izin talep edebilir. Bu talebin reddedilmesi veya daha sonra işten çıkarılma bahanesi olarak kullanılması ise hukuken yasaktır.

7. Yarım Çalışma Ödeneği



Doğum izni biten anneler, devletin yarım gün çalışma hakkından faydalanabilir. Bu hak ilk çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün ile sınırlıdır. Bu süre boyunca annenin yarım gün çalışma hakkı vardır. Yarım gün çalışma hakkı kullanırken maaşın yarısı işveren, yarısı ise İŞKUR tarafından ve asgari ücret üzerinden ödenir.

8. E-Devlet Takibi



Gebelik ve doğum sürecindeki tüm yasal haklardan faydalanmak için şartların karşılanması ve belge, evrak takibinin düzenli yapılması gerekir. Günümüzde dijitalleşen adımlar sayesinde anne adayları tüm süreci E-devlet üzerinden rahatlıkla takip edebilir ve uzun kuyruklara girmeden yasal haklarından faydalanabilir.