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Enflasyonda korkutan tablo! Türkiye'de fiyatlar neden daha çok artıyor?

05.04.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'e yükseldi. İlerleyen aylarda enflasyonun daha da artacağı öngörülüyor. Gerek gıda, gerekse akaryakıt fiyatlarındaki artış, yüzde 61 oranından daha yüksek enflasyon olduğu yorumlarına neden oluyor. Peki TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmıyor mu? İşte enflasyon rakamlarıyla ilgili son dakika haberi...

Enflasyonda korkutan tablo! Türkiye'de fiyatlar neden daha çok artıyor?

Yılbaşından bu yana enerji, akaryakıt ve gıda ürünlerindeki yükselişler vatandaşın gündeminden düşmüyor. Artan enflasyon ve zamlar vatandaşın belini büküyor. Dün açıklanan tüketici fiyatlarına göre mart ayında yüzde 5,46 oranında artarak, yıllık enflasyon yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Ama piyasadaki fiyatlar ve ürünlere gelen zam oranları, açıklanan enflasyondan daha yüksek rakamın olduğu görüşünde. Öte yandan ilerleyen günlerde bu rakamın daha da yükseleceği bekleniyor. Peki enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmıyor mu? Türkiye'de fiyatlar neden bu kadar yükseliyor? İşte haberin ayrıntıları...

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Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç Habertürk'te katıldığı programda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sevinç TÜİK verilerine inanmak istemediğini, yaşadığımız kullanıdığımız ürünlerdeki enflasyonun çok daha fazla olduğunu belirti. ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti. TÜİK VE ENAG'IN enflasyon sepetinin farklılık taşıyabileceğini, amagerek TÜİK GEREKSE Merkez Bankası'nın üzerinde hükümet baskınının olduğunu söyledi. Ekonomik gerçeklikle uyuşmayan bir takım siyasal talimatların verildiğini, bu talimatlara göre devlet kurumları rakamları zorlayarak ekonominin ve piyasanın gereçkeliğiyle uyuşmuyacak şekilde yüzde 61 rakamının oluşuturduğunu söyledi. Ama vatandaşa baktığımızda enflasyonun bir yılda yüzde 61 olmadığını görüyor dedi.

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ENFLASYONDA KORKUTAN TABLO

Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç enflasyon rakamlarının daha da yükseliş evresinde olduğunu, karamsar bir tablo olduğunu söyledi. Enfaslasyon rakamlarının haziran ve temmuz aylarında yüzde 75-80'lere çıkacağını yılsonunda TÜİK rakamlarına göre bile enflastonun yüzde 100'ü aşmasının beklentisi olduğunu bildirdi.

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TÜRKİYE'DE FİYATLAR NEDEN DAHA ÇOK ARTIYOR?

Sevinç, Türkiye'de zamların enflasyon oranında yansıdığını bildirdi. Dövizin eylül ayında mart ayının sonunda kadar yüzde 70 arttığını, petrolün varili 100 dolardan 130 dolara çıktığında hem yüzde 30 dolar olarak yansıması hem de doların yüzde 70 değer kazanmasının da eklendiğini söyledi. Türkiye'deki fiyat artışlarına Türk lirasının değer kaybı da eklendi için çarpanla yansıyor dedi. Pandemi ve savaş etkisinin fiyatları arttırdığını ama Türkiye'de bunun daha fazla yükseldiğini söyledi. Kimsenin onaylanmadığı, matematikle tamamen ters bir mantıkla ekonomi yönetildiği için enflasyonun çok fazla yükseldiğini belirtti. Bunlarında dolayısıyla vatandaşa zam olarak yansıdığını söyledi.

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