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Enflasyon en çok akaryakıtı vurdu! Motorin fiyatı bir ayda yüzde 32 arttı

04.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı enflasyonunun yüzde 61'i aşmasıyla gözler fiyatı en çok artan ve azalan ürünlere çevrilmişti. Bu kapsamda martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu.

Enflasyon en çok akaryakıtı vurdu! Motorin fiyatı bir ayda yüzde 32 arttı

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

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Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

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TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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