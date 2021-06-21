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EPDK Başkanı Yılmaz: YEK-G ek gelir sağlayacak

21.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi'nin Türkiye'deki şirketlere elektrik üretimlerinin yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiğini kanıtlama imkanı sunacağını ve ek gelir sağlayacağını belirtti.

EPDK Başkanı Yılmaz: YEK-G ek gelir sağlayacak

Yılmaz, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde 1 Haziran'da devreye giren ve bugün itibarıyla yenilenebilir kaynak bazında işleme açılan YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasası açısından çok önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Yatırımcıların su, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi amaçlı yatırım yapma gayretinin gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Akıllı şebeke dönüşümü, enerji depolama, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, karbon fiyatlaması gibi yeni ilgi alanlarımız da var. Bu alanlarda da hızlı ama dengeli, kapsamlı ama uygulaması kolay politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, YEK-G Sistemi ile Türkiye'de şirketlerin yenilenebilir enerji tedarik ederek, bunun sertifikalandırılacağını belirterek, "YEK-G ile elektrik üreticilerine ek gelir imkanı sağlanacak ve YEK-G belgelerinin AB sistemine dahil edilmesiyle de ihracatçılarımız için sınırda karbon uygulamasına uyum sağlamak için önemli bir fırsat doğacak." dedi.

Türkiye'nin enerji ticaret merkezi hedefi doğrultusunda doğru vizyon, strateji ve planlamanın önemine değinen Yılmaz, "Kamu, özel sektör iş birliğiyle ufkumuzu genişletmemiz, hatta ufkun ötesini bile görebilmemiz gerekiyor. Bunun için enerjinin üretiminden tüketimine, yatırımından işletmesine değer zincirinin tümünü kapsayan her alanda 5-10 yıllık değil, 30-50 yıllık planlamalar yapmak, uzun vadeli ve riskleri öngörebilen bir vizyon ortaya koymak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASA İŞLEM ÜCRETİ ALINMAYACAK"

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da bugün piyasa katılımcılarının Organize YEK-G piyasasında yenilenebilir enerji kaynakları su, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle bazlı açılacak kontratlarda ticaret yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Türkoğlu, YEK-G sistemi ile yenilenebilir enerji sertifikalarını, kurumsal veya bireysel tüm tüketiciler için ulaşılabilir hale getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti;

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"YEK-G ile amacımız, elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, sektöre yeni bir kaynak oluşturmak ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak. YEK-G Sistemi ile birlikte elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının bütün aşamalarda belgelenmesini sağlayacağız, yenilenebilir enerji kullanma bilicinin artırılmasına ve desteklenmesine katkı sunacağız, tüketicilere satın aldıkları enerjinin kaynağı konusunda tercih hakkı sunacak ve bu konuda tüketicileri bilgilendireceğiz. Ayrıca tüketicilerimize, elektrik enerjisi tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını sürdürülebilirlik raporlarında da belgeleme imkanı sunacağız."

Türkoğlu, YEK-G'de yıl sonuna kadar piyasa işletim ücretinin alınmayacağını ifade etti.

"YEK- G TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNŞÜMÜNE KATKI SUNACAK"

Brüksel merkezli İhraç Eden Kurumlar Birliği (AIB) Genel Sekreteri Liesbeth Switten ise Avrupa'da enerji sertifikasyon sistemiyle büyük ve küçük tüketicilerin kullandıkları enerjinin kaynağını seçebildiklerini ve bunu kanıtlayabildiklerini söyledi.

Switten, yıllar geçtikçe yeşil enerjiye olan tüketici talebinin artması nedeniyle sistemin Avrupa'da yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımları hızlandırdığını belirterek, "AIB, YEK-G'nin Türkiye'de ve uluslararası düzeyde gerçekleşen enerji dönüşümüne katkıda bulunacağına inanmaktadır. Santrallerimizin gelecek nesiller için aynı kalabilmesi için birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Enerji sertifikasyonu ve YEK-G sisteminin piyasaya sürülmesi bu yönde atılan bir diğer adım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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