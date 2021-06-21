EPDK Başkanı Yılmaz: YEK-G ek gelir sağlayacak

Yılmaz, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde 1 Haziran'da devreye giren ve bugün itibarıyla yenilenebilir kaynak bazında işleme açılan YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasası açısından çok önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Yatırımcıların su, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi amaçlı yatırım yapma gayretinin gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Akıllı şebeke dönüşümü, enerji depolama, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, karbon fiyatlaması gibi yeni ilgi alanlarımız da var. Bu alanlarda da hızlı ama dengeli, kapsamlı ama uygulaması kolay politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, YEK-G Sistemi ile Türkiye'de şirketlerin yenilenebilir enerji tedarik ederek, bunun sertifikalandırılacağını belirterek, "YEK-G ile elektrik üreticilerine ek gelir imkanı sağlanacak ve YEK-G belgelerinin AB sistemine dahil edilmesiyle de ihracatçılarımız için sınırda karbon uygulamasına uyum sağlamak için önemli bir fırsat doğacak." dedi.