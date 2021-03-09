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EPDK'dan 7 şirkete elektrik üretim lisansı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 17:47 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı verildi, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK'dan 7 şirkete elektrik üretim lisansı

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 6 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir diğer şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, 2 şirkete de depolama lisansı verildi.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilmesi uygun bulundu.

(AA)

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