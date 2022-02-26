EPDK'dan elektrik faturası hamlesi! Karar netleşti! İşte yeni uygulamanın detayları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerine belli bir miktara kadar daha düşük fiyattan elektrik satışının getireceği mali yükün kimin tarafından nasıl üstlenileceğini netleştirdi.

Görevli tedarik şirketleri, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektriğin takvim yılı bazında yüzde 90'ına kadar olan miktarını Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) temin edebilecek. Böylece konut elektriği tüketimine uygulanan sübvansiyonun yükü, devletin elektrik üretim şirketi EÜAŞ'ın üzerinde bırakılmış oldu. Yeni uygulama ile EÜAŞ bilançosuna ortaya çıkacak zarar ise Hazine tarafından kapatılacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektrik enerjisinin, takvim yılı bazında yüzde 50'sinden az olmamak kaydıyla yüzde 90'ına kadar olan miktarını EÜAŞ'den temin etmelerine karar verildi.

