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EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması: Bugünden itibaren başlıyor!

06.05.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPGİS, bugünden itibaren benzin ve motorine zam yapılacağını ancak EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağından ötürü pompaya yansımayacağını açıkladı.

EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması: Bugünden itibaren başlıyor!

EPGİS, bu geceden itibaren benzin ve motorine zam yapılacağını ancak EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağından ötürü pompaya yansımayacağını açıkladı.

EPGİS: ÖTV'DEN KARŞILANACAK

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 06/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 30, Motorinde 14 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Siz ötvye ötv de bize zam yapacak bırakın artık bu yalan dolan oyunları
ülkede benzin çok ucuzya zam yapın tabi.
bu kacinci

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