EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması: Bugünden itibaren başlıyor!

EPGİS, bu geceden itibaren benzin ve motorine zam yapılacağını ancak EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağından ötürü pompaya yansımayacağını açıkladı.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 06/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 30, Motorinde 14 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) May 5, 2021
06/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 30
Motorinde 14 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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