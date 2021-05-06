EPGİS'den benzin ve motorine zam açıklaması: Bugünden itibaren başlıyor!

EPGİS, bu geceden itibaren benzin ve motorine zam yapılacağını ancak EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağından ötürü pompaya yansımayacağını açıkladı.

EPGİS: ÖTV'DEN KARŞILANACAK

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 06/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 30, Motorinde 14 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



06/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 30

Motorinde 14 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) May 5, 2021



