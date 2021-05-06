BNB kazancını artırdı, Ripple'da yönetim değişti! İşte kripto para piyasasında son durum

Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor" dedi. BITCOIN'IN HACMİ DÜŞERKEN ETHEREUM'UN ARTTI Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45'in de altına inerken, 3,535.22 dolarlık yeni rekor düzeyi gören Ethereum'un payı da yüzde 17'ye ulaştı. Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir birim düşenler arasındaydı. Son 24 saat içinde 54,039.63 ve 57,911.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.58 artışla 57,368.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.72 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 50 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 71.27 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.15 artışla 3,499.21 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 404.6 milyar dolara yükseldi. Dev şirketten DOGE adımı! 20 milyon kullanıcısı var BNB'DE YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.78 artışla 646.48 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 14.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 99.15 milyar dolara yükseldi. Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 380.12 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 9,608 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.9'unu Bitcoin, yüzde 17.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 259 milyar dolar düzeyindeydi. YELLEN'İN AÇIKLAMASI PİYASALARI KARIŞTIRDI Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The Atlantic ile yaptığı bir video konferansında, Corona Virus salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin yol açtığı dengesizlikten sonra Joe Biden yönetiminin ekonomiyi kurtarmanın bir yolu olarak faiz oranlarını artırmayı hedeflediğinin sinyalini verdi. "Kriz sonrası ekonomiyi canlandırmak için masada ne gibi adımlar atılacağı sorulduğunda Yellen, yatırımların bir kısmını yeniden tahsis etmeyi ve bazı politikaları değiştirmeyi düşündüklerini açıklayarak, faiz oranlarının yakında yükselebileceğini sözlerine ekledi. Janet Yellen'in açıklamasının ardından yaşanan kısa süreli panik, piyasaların günü dört bir yanından kırmızı mumlarla kapatmasına neden oldu. RIPPLE'DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ "Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. saymanı Rosa Gumataotao Rios, Ripple'ın yönetim kuruluna katılacak. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Rios'un hem kamu hem de özel sektördeki deneyiminin yanı sıra şirketin kendisini işe alma kararında 'hızla büyüyen işletmelerdeki' başarısından bahsetti. Yeni yönetim kurulu üyesi Rios ise, 'Blockchain ve kripto gelecekteki küresel finansal sistemlerimizin temelini oluşturacak' dedi. Ayrıca Ripple yönetimine bir diğer yeni katılımda finans tarafında oldu ve Kristina Campbell yeni CFO olarak açıklandı.