FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPGİS: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

EPGİS: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

09.09.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 25 kuruşluk fiyat artışı, EŞEL MOBİL Sistemi gereği pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 25 kuruşluk fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 9 Eylül 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 25 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Getir, gayrimenkul işine de giriyor! Etiler'de arsa alacakGetir, gayrimenkul işine de giriyor! Etiler'de arsa alacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de büyütüp Amerikalı askerlere gönderiyorlarMersin'de büyütüp Amerikalı askerlere gönderiyorlar
PARTNER"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı
Getir, gayrimenkul işine de giriyor! Getir, gayrimenkul işine de giriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
pompaya yansıması yakındır

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

Eşi hastalanınca yetiştirdi: Kilosu 380 TL!

Eşi hastalanınca yetiştirdi: Kilosu 380 TL!

Renault, Peugeot ve Dacia'dan yeni kampanyalar

Renault, Peugeot ve Dacia'dan yeni kampanyalar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.