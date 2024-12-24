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Erbakan'dan 'asgari ücret' çıkışı: 'Bu hatadan geri dönün'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 23:56
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret rakamına tepki göstererek, "İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

Erbakan'dan 'asgari ücret' çıkışı: 'Bu hatadan geri dönün'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin milletimize reva gördüğü asgari ücret rakamı 22 bin 104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinçaltından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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EVET
HAYIR
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan
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