Erdoğan'dan faiz kararı! Bugünden itibaren geçerli, borcu olanlar dikkat

Kamu alacaklarında faiz indirimine karar verildi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan karara göre, kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 4,5 den 3,7'ye indirildi.

Böylece, vergi, harç veya SGK borcu olan vatandaşlar gecikmeler nedeniyle daha az faiz ödeyecek. Kamu borcunu taksitlendirmek isteyenler için de faiz geriledi.

ERDOĞAN İMZALADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan "gecikme zammı" oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.



KAMU BORCU TAKSİTLENDİRME FAİZİ DE DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.



ŞİMDİ NE OLACAK?

Kamuya borcu olan ve ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.