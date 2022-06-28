FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erdoğan duyurdu herkesin gözü o ilçede! 'Artık her şey farklı olacak!'

Erdoğan duyurdu herkesin gözü o ilçede! 'Artık her şey farklı olacak!'

28.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çin’den sonraki ikinci en büyük nadir element rezervinin Eskişehir’in Beylikova ilçesinde tespit edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ilçe halkında büyük bir heyecanın oluştuğunu belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 'Artık ilçemizde her şey farklı olacak' ifadelerini kullandı.

Erdoğan duyurdu herkesin gözü o ilçede! 'Artık her şey farklı olacak!'

Eskişehir'de, Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv keşfi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisinin kurulacağını açıkladı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu nadir toprak elementi rezervi yaklaşık 7 bin nüfuslu Beylikova'nın yanı sıra Eskişehir'de de sevinçle karşılandı.

Beylikova Belediye Başkanı Alp, ilçe olarak çok heyecanlandıklarını belirterek, "Sadece ilçe olarak değil Eskişehir ve Türkiye için de çok önemli. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri, dünyada az bulunan toprak elementleridir. Yıllardan beri ilçemizde olduğu biliniyordu. Belki 70-80 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef 'rezerv yeterli değil, dünya piyasası kurtarmıyor' gibi sıkıntılar vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün dünyaya duyurdu. Aslında 10 seneden beri Beylikova'mızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu. Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. 2 senedir de inşaat çalışmalarımız ve yatırımlar devam ediyor. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Makinelerin ihalesi de yapıldı, artık üretim aşamasına yaklaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu. Bu geleceğin madeni ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.

111

'ARTIK İLÇEMİZDE HER ŞEY FARKLI OLACAK'

Beylikova ilçesinin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra keşfedilen nadir toprak elementiyle de anılacağını anlatan Başkan Alp, "Biz böyle bir madenin ilçemizde olmasından çok mutluyuz. İnşallah Beylikova olarak artık sadece tarım ve hayvancılık ilçesinden çıkıp dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve burada emeği geçen maden işletmelerine teşekkür ediyorum. Artık ilçemizde her şey farklı olacak" diye konuştu.

Beylikova'da oturan Recep Arslan da yeni iş sahalarının açılmasının, kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Çıkarılacak elementlerin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Arslan, "3-4 yıldır kazı işleri oluyordu. Bildiğimiz kadarıyla en kısa zamanda faaliyete geçeceğini söylüyorlar. İşçi konusunda sevindik. Gerçekten iyi bir şey. Türkiye'de işlenirse çıkan madenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Para varsa huzur var. Para yoksa geçmiş olsun. Maddi, manevi iyi olacak" dedi.

erdoganin-aciklamasindan-sonra-beylikovada-nadir-toprak-elementi-heyecani_8659_dhaphoto1

Oktay Ateş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettiğini kaydederek, "İlçemizdeki madeni duydum, Cumhurbaşkanı'mız söyledi. Çin'den sonra en büyük rezerve sahip olan bir madenmiş. Türkiye'miz adına çok güzel olabilir ama kendimiz işleyebilirsek tabi. Ekonomimiz kalkınabilir. İşsizlik azalır. İş sahası açılır. İşsizlerimiz kalmaz. Boş gezen insanımız olmaz. Herkes ekmek yer. Burada yaşayanlar daha önce şehre göç etmişti. Onlar da geri gelir. Burası daha çok kalkınabilir" diye konuştu.

Adana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli olduAdana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli oldu

Rıza Çiçek de maden keşfinin ülke için çok önemli olduğunu belirterek, "Beylikova'mıza, Eskişehir'imize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta maden bu. Daha önceden güvenlik görevlisi gibi işçi alımları başlamıştı. Bundan sonra da işçi alımları çoğalır. Yeni bir iş sahası olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde çok nadir toprak element rezervi keşfedildiğini açıklayarak, "Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv alanıdır. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız bu tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 570 bin ton cevher işleyerek, 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir" demişti.

erdoganin-aciklamasindan-sonra-beylikovada-nadir-toprak-elementi-heyecani_8659_dhaphoto2

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Nadir toprak elementleri ya da kısaca NTE, lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin oluşturduğu bir grubu kapsıyor. Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayisi, metalürji sanayisi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca nadir toprak elementlerinin, uzay ve savunmadan sağlık hizmetlerine, temiz enerjiden elektroniğe, nakliye ve taşıtlardan kimyasallara kadar petrol arıtmayla imalatı da kapsayacak şekilde birçok endüstri için dünya çapında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi 4 Temmuz'u bekliyor! Zam oranı belli olacakMilyonlarca kişi 4 Temmuz'u bekliyor! Zam oranı belli olacak
Benzin ve motorinde indirim beklentisi...Benzin ve motorinde indirim beklentisi...
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...

Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...

Bakan Nebati'den o iddialara en net yanıt

Bakan Nebati'den o iddialara en net yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.