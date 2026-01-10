FİNANS

Erdoğan imzayı attı, 5 ay süre verildi! Detaya dikkat: Ruhsatlar iptal edilecek

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, yangın güvenliği standartlarına uymayan konaklama tesisleri faaliyetten men edilecek. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, itfaiye raporu eksik olan konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyen işletmelerin ruhsatları tamamen iptal edilecek.

FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçen düzenleme, özellikle konaklama sektöründe yangın güvenliği standartlarını sıkılaştırıyor.
Yönetmeliğe göre, yapılan denetimlerin sonucunda konaklama yerlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edilmemesi halinde iş yerleri 31 Mayıs 2026 tarihine kadar faaliyetten men edilecek.
KAPATILACAK

Bu kapsamda verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak ve bu süre içinde faaliyetlerin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilmeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

