Erdoğan'ın müjdesi altın fiyatlarını düşürür mü? SkyBridge'ın altın yorumu geldi: Altın fiyatlarında rekor geliyor!

Yurt içi piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından hareketli bir güne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin bir enerji kaynağı olduğu iddiası enerji hisse senetlerinin artmasına altın gibi kıymetli metallerin düşmesine neden oldu. Altın düşecek mi araştırmasını yapan yatırımcılar uzamnlardan altın yorumlarını ve Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi araştırmaya başladı. Yurt içi piyasalarda altın fiyatları düşerken, uluslararası piyasalardan zıt yönde altın yorumu geldi. Peki altın fiyatları ne olacak? İşte SkyBridge'ın son dakika altın yorumu!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. Yaptığı konuşmada cuma günü Türk Milletine büyük bir müjde vereceğini açıklayarak gözleri yarın gelecek açıklamaya çevirdi. Açıklamanın ardından gelen iddialardan en güçlü olanı ise, Karadeniz'de enerji kaynağı bulunduğu iddiası oldu. Yurt içi piyasalarda kapanış saatine denk gelen açıklamanın ardından altın fiyatları bugün güne düşerek başladı. Altın fiyatlarının bir anda düşmesinin ardından gözler yarın gelecek müjdeli habere çevrildi. Altın fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlar, düğün sezonunun devam etmesinden kaynaklı altın almak için fırsat kollamaya başladı. Yurt içi piyasalarda hareketlilik altın fiyatlarının düşmesi yönünde ilerlerken uluslararası piyasalarda SkyBridge'dan farklı yönde bir açıklama geldi. İşte son dakika uzmanından altın yorumu!