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Erdoğan'ın müjdesi altın fiyatlarını düşürür mü? SkyBridge'ın altın yorumu geldi: Altın fiyatlarında rekor geliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin enerji kaynağı olduğu iddiası piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları güne düşüşle başlayınca yatırımcılar altın fiyatlarının daha fazla düşmesini beklemeye başladı. Yurt içi piyasalarda fiyatlar düşerken uluslararası piyasalarda altın için rekor yorumu geldi. Peki altın fiyatları düşecek mi? SkyBridge'ın son dakika altın fiyatları yorumu!

Erdoğan'ın müjdesi altın fiyatlarını düşürür mü? SkyBridge'ın altın yorumu geldi: Altın fiyatlarında rekor geliyor!

Yurt içi piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından hareketli bir güne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin bir enerji kaynağı olduğu iddiası enerji hisse senetlerinin artmasına altın gibi kıymetli metallerin düşmesine neden oldu. Altın düşecek mi araştırmasını yapan yatırımcılar uzamnlardan altın yorumlarını ve Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi araştırmaya başladı. Yurt içi piyasalarda altın fiyatları düşerken, uluslararası piyasalardan zıt yönde altın yorumu geldi. Peki altın fiyatları ne olacak? İşte SkyBridge'ın son dakika altın yorumu!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. Yaptığı konuşmada cuma günü Türk Milletine büyük bir müjde vereceğini açıklayarak gözleri yarın gelecek açıklamaya çevirdi. Açıklamanın ardından gelen iddialardan en güçlü olanı ise, Karadeniz'de enerji kaynağı bulunduğu iddiası oldu. Yurt içi piyasalarda kapanış saatine denk gelen açıklamanın ardından altın fiyatları bugün güne düşerek başladı. Altın fiyatlarının bir anda düşmesinin ardından gözler yarın gelecek müjdeli habere çevrildi. Altın fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlar, düğün sezonunun devam etmesinden kaynaklı altın almak için fırsat kollamaya başladı. Yurt içi piyasalarda hareketlilik altın fiyatlarının düşmesi yönünde ilerlerken uluslararası piyasalarda SkyBridge'dan farklı yönde bir açıklama geldi. İşte son dakika uzmanından altın yorumu!

altın ons

"ALTIN FİYATLARI REKOR GETİREN RALLİSİNE DEVAM EDECEK!"

Yurt içi piyasalarda hareketlilik devam ederken SkyBridge Capital'den para biriminin yoğun değer kaybından kaynaklanan altın fiyatlarındaki artışa devam edileceği yorumu geldi. Koronavirüs teşvikleri ve beklentilerinden dolayı SkyBridge şirketin eş baş yatırım yetkilisi ve kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, "Para biriminin değer kaybını düşündüğünüz zaman soru şu; dolar neyin karşısında zayıflayacak ve dünyaya baktığınızda, alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanız zor" dedi ve euro, yuan ve gelişen piyasa paralarını saydıktan sonra, "Bu nedenle altın açık bir şekilde doğal bir alternatif para" dedi.

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ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Gayeski, yaptığı açıklamada altın fiyatlarının gelecek yıl sonunda 2,100 dolar ila 2,200 dolar bandında seyrederse şaşırmayacaklarını açıklayarak, altın fiyatları yıl sonunda ne olacak sorusuna cevap verdi. Gayeski açıklamasını ABD'de para biriminde yoğun değer kaybı olduğunu ekleyerek, bu değer kaybının altın için en önemli yönlendirici faktör olduğunu ekledi. SkyBridge Capital'den gelen yoruma göre altının ons fiyatı 2021 yılı sonunda 2,100 dolar ila 2,200 dolar seviyelerinde olacak.


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