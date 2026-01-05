FİNANS

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı: Yeni maaş sonrası Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaşları da ortaya çıktı. Buna göre memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 18,60 oranında zammı hak etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise açıklanan rakam sonrası seyyanen zam talebinde bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

TÜİK Aralık enflasyonunu duyurdu. Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği Aralık enflasyonu belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranının açıklanmasının ardından ise yeni zam tabloları da ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Toplu sözleşmeden yüzde 11 zam da alarak 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 18,60 oranında zam hakeden memur ve memur emeklisi ayrıca 1000 TL'de seyyanen zam alacak.
2026'nın ilk 6 ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya çıktı.

Maaşların belli olmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi. Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında yeni bir talepte bulundu.
"3 AY DAYANABİLDİ"

Yalçın, son 2 toplu sözleşmenin uzlaşmazlık ile sonuçlanarak sözleşmeye imza atmadıklarını hatırlattı. Yalçın, "2024 ve 2025 yıllarında Hakem Kurulu tarafından kamu görevlilerimize reva görülen artış oranları 6'şar aylık dönemlerde en yüksek 3 ay dayanabildi" dedi.

Verilen zam oranının enflasyon karşısında erdiğinin altını çizen Yalçın, "Biz bu senaryoyu gördük ve 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada Memur-Sen'in tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu yıllık enflasyon oranı, enflasyon farkı göstermektedir" şeklinde konuştu.

REFORM TALEBİ

30 yıllık devlet hizmetinden sonra 983 bin lira ikramiye alındığını söyleyen Yalçın, hayat şartlarına dikkat çekerek bu para ile yatırım yapılamayacağını söyledi. Yaçın, "Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin lira değil en az bunun 3 katı olmalı. Nimet-külfet dengesi en önce vergide gözetilmeli" sözlerini kullandı.

Yalçın, kamu personel sistemi reformunun yapılması gerektiği vurgusunu yaparak, "Tali yollardan, tekil düzenlemelerden ve geçici çözümlerden vazgeçip artık doğasıyla, ruhuyla, kapsayıcılığıyla dağınıklığın giderildiği, kurumsal adaletsizliğin bittiği ve çalışma barışının sağlandığı kamu personel sistemine ilişkin köklü çalışmanın yapıldığı bir zemine geçilmelidir" cümlelerini kurdu.

"SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Yalçın, kamu personel sistemine ilişkin yapılacak köklü çalışmanın tamamlayıcı unsurunun, 'toplu sözleşme yasası' olması gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Hükümetten beklentimiz, kamu görevlilerine yönelik yasaya ilişkin bir an önce adım atılmasının sağlanmasıdır. Beklenti konusunda 3 konunun altını çizmek isterim. Birinci beklentimiz, geçmiş kayıplarımızı ve Hakemin hatasını da telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılmasıdır. İkincisi çalışma barışı ve ücret dengesi için kamu personel sisteminde çalışma yapılması. Üçüncüsü ise 4688 sayılı Kanunun süre, yetki, taraf, tutanak sistemi ve Hakem Kurulu yönüyle eksikliklerinin giderilmesi, evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesidir"
SEYYANEN ZAM TALEBİ GELDİ!

Yalçın, bir gazetecinin, "Açıklanan zam oranının beklentilerini karşılamamasının ardından herhangi grev kararı alıp almayacakları" sorusuna, "Eylem yine gündemimizdedir, eylemsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bunu herkes bilsin" yanıtını verdi.

Seyyanen zamda bekledikleri rakama ilişkin de Yalçın, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır.' cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te verilecek denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz"

