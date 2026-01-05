Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti! Yeni maaş tablosu ortaya çıktı

Milyonlarca aile 2026'nın ilk yarısında evlerine ne kadar maaş gireceğini merak ediyor. Memur ve emeklilerin gözü yeni yıl zamlarını öğrenmek için bugün TÜİK'teydi. TÜİK ise 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da Aralık enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlar yeni yıl maaşlarını da öğrendi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALDI?

6 aylık enflasyon farkına göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uzmanların beklentileri yüzde 12-13 civarında çıkması yönündeydi. En düşük emekli maaşı için ise 18 bin 970 TL beklentisi vardı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 11,21 zammı hak etmişti.

MAAŞLARINA 1000 TL EKLENECEK!

Memur ve memur emeklisi için süreç biraz daha farklı gelişiyor. 2 yılda bir belirlenen toplu sözleşme zam oranlarına göre yüzde 11 zam ile beraber enflasyon farkı da alıyorlar. Bununla beraber maaşlarına 1000 TL'de ilave zam yapılacak. Uzmanlar memur ve memur emeklisi için yüzde 18-19 arasında bir rakam telaffuz ediyordu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasının ardından ise milyonlarca memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yıl zamlarını öğrendi. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verileri şu şekilde:

Temmuz: Yüzde 2.06

Ağustos: Yüzde 2.04

Eylül: Yüzde 3.23

Ekim: Yüzde 2.55

Kasım: Yüzde 0.87

Aralık: Yüzde 0.89



6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam alırken; memur ve memur emeklisi yüzde 18,61 zammı haketti. Ayrıca memur ve memur emeklisinin maaşına 1000 TL'de ek yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GÜNCEL ZAM TABLOSU

SSK'LI BAĞ-KUR'LU GÜNCEL ZAM TABLOSU