Erdoğan isteyecek, Trump eğer 'tamam' derse... ABD medyası yazdı: Türkiye'de üretilebilir!

Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye çevrildi. 25 Eylül'de gerçekleşecek zirvede masaya gelecek konular ortaya çıkmaya başladı. ABD medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ne isteyeceğini yazdı. Söz konusu iddia bir anda gündem yaratırken Trump 'tamam' derse imzalar atılacak ve Türkiye'de üretilmesi için harekete geçilecek.

Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de temaslarını sürdürürken tüm gözler ise 25 Eylül'de yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım talepleri olacağı konuşulurken, ABD medyası bu konuların neler olduğunu yazdı.

"ERDOĞAN'IN PLANI" DİYE DUYURDULAR

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzlerce Boeing uçak ve Lockheed Martin yapımı jet almayı planladığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLİR!

Erdoğan'ın ayrıca bazı parçaların Türkiye'de yapılmasını istediği ve bu durumda 10 milyar dolar elde edilmesinin planlandığını aktaran ABD medyası, nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına göre şekilleneceğinin de altını çizdi.

25 EYLÜL'DEKİ GÖRÜŞMEDE İSTEYECEK

Beyaz Saray, Boeing ve Lockheed Martin konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, iddia Trump ve Erdoğan'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelmesinden önce ortaya atıldı.

MASADA F-16 VE F-35'LER DE OLACAK

Bloomberg, "Trump, toplantıda Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alınması, önemli bir F-16 anlaşması ve Türkiye ile F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere ticaret ve askeri anlaşmaların imzalanmasını bekliyor" yorumunu yaparken, Erdoğan'ın da Trump ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının satın alınması konusunda müzakere edeceğini söylediği hatırlatıldı.

ABD'DEN SONRA EN FAZLA TÜRKİYE'DE

Bloomberg News'teki haberde Türkiye'nin envanterinde yaklaşık 240 F-16 olduğu hatırlatılırken bunun ABD'den sonraki en yüksek ikinci sayı olduğuna dikkat çekti.
ABD medyası "Ankara'nın kendi savaş uçağını geliştirene kadar eskiyen F-4 savaş uçaklarını emekliye ayırmasına olanak sağlayabilir" ifadesine yer verdi.

Ankara, 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alarak Washington ile gerilim yaşamış ve bu duru MF-35 savaş uçağı satışının iptal edilmesinin ve Türkiye'nin programın ortak üretim hattından çıkarmasına neden olmuştu.

