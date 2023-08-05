FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken emekli olmak isteyen erkekler dikkat! Askerlik borçlanmasında asgari ve tavan ücret detayı: 2008 öncesi ve sonrası…

Erken emekli olmak isteyen erkekler dikkat! Askerlik borçlanmasında asgari ve tavan ücret detayı: 2008 öncesi ve sonrası…

05.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik ve doğum borçlanması hakkı bulunanlar bu süreleri borçlanarak prim günlerine ekletebiliyorlar. Bazıları askerlik ve doğum borçlanmasında yüksek prim ödeyerek emekli aylığını artırma hesabı yapıyorlar. Peki askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılmalı? İşte haberin detayları…

Erken emekli olmak isteyen erkekler dikkat! Askerlik borçlanmasında asgari ve tavan ücret detayı: 2008 öncesi ve sonrası…

Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle işçi, memur, esnaf ve diğerleri bakımından, 2023 yılında emekli aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 828 bin 555’e ulaştı. 2022’nin tamamında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişiydi. Tüm bunların yanı sıra milyonlarca çalışan da erkenden emekli olmanın formüllerini arıyor. Bu kapsamda kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması en bilinen iki yol.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı! SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı!

ASKERLİK DÖNEMİ 2000 YILI ÖNCESİNDE OLANLAR İÇİN DAHA AVANTAJLI

Ancak asgari ücrete Temmuz ayında gelen zam sonrası hem doğum hem de askerlik borçlanmasına da zam gelmişti. Çalışanlar bu artışın ardından “borçlanma asgariden mi tavandan mı yapılmalı?” sorusuna yanıt ararken detaylar ortaya çıktı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, askerlik ve doğum borçlanması yapılırken fayda maliyet analizi yapılması gerektiği kaydedildi. Prim günü eksik değil ve sigorta başlangıcını öne çekmiyorsa borçlanma yapmaya gerek olmadığı ifade edildi. Ancak prim günü eksik olan ve borçlanma yaptıklarında emeklilik tarihini öne çekme hakkı bulunanların askerlik borçlanması yaptığında, askerlik dönemi 2000 öncesinde ise asgari tutar üzerinden prim yatırmalarının daha avantajlı olacağı belirtildi.

ASGARİ (4)

2008 YILINA DİKKAT!

2008 sonrası askerlik sürelerini borçlananların asgari ücret üzerinden mi yoksa daha yüksek ücret üzerinden mi prim yatırmaları gerektiği ise 2008 sonrası ücret düzeylerine göre değişiyor. 2008 sonrasındaki çalışma sürelerinde primler asgari ücret üzerinden yatırılmışsa askerlik borçlanması da asgari ücret üzerinden yapılabiliyor. Yüksek ücretle çalışmış olanların 2008 sonrasındaki askerlik sürelerini asgari ücret üzerinden yatırmaları halinde emekli aylıkları artmak yerine azalıyor. Askerlik borçlanmasını mutlaka yapması gerekenler için, “en azından asgari ücretin iki katı tutarında kazanç üzerinden prim yatırmaları gerektiği” uyarısı yapılıyor.

TÜRK LİRASI (287)

18 AY İÇİN 77.267 TL ÖDENİYOR

Asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren arttığından 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 gün için ödenmesi gereken prim 143 TL ile 1.073 TL arasında değişiyor. Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar 8 aylık kısa dönem için 34.341 TL, 18 aylık uzun dönem için de 77.267 TL ödemek durumunda. Askerlik sürelerinin tamamını borçlanmaya ise gerek yok. İhtiyaç kadar sürenin borçlanılması yeterli oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı!SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ilk hesap yapıldı!
Hem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladıHem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladı
Altın fiyatları için çifte rekor tahminiAltın fiyatları için çifte rekor tahmini
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik askerlik borçlanması

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.