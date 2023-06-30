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Erken emeklilik fırsatı! 'Vergi indirimi' talebiyle milyonlarca vatandaşın önü açılıyor... 1800 pirim günü ve yıl detayı! İşte aranan şartlar

30.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma yaşamındaki dezavantajlı gruplar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Sağlık sorunları nedeniyle işini yapamayanlar ya da engelli vatandaşlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabiliyor. Peki, kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir? Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte tüm detaylar..

Erken emeklilik fırsatı! 'Vergi indirimi' talebiyle milyonlarca vatandaşın önü açılıyor... 1800 pirim günü ve yıl detayı! İşte aranan şartlar

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için yeni umut doğdu. EYT düzenlemesiyle birlikte çok sayıda vatandaş emeklilik hakkı elde ederken, farklı meslek gruplarında çalışan, dezavantajlı gruplara erken emeklilik yolu açık. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş, 'vergi indirimi' talebinde bulunarak nasıl emekli olabileceğini merak ederken; Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada detayları anlattı.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Yılmaz, yaptığı açıklamada "Engelli indirimi, vazife malullüğü, meslek hastalığı olanlar bu gruba giriyor. Hastalığınız ile alakalı bir rapor aldığınız zaman birinci derecede yani yüzde 80 ve üzeri ise 4 bin 400 lira. 2 derecede yani yüzde 69-79 arası ise 2 bin 600 lira, üçüncü derecede yani yüzde 40-59 arasında ise bin 100 liralık kısım gelir vergisi matrahından düşürülüp, net maaşınız pozitif anlamda artırılıyor" dedi.

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ENGELLİ RAPORU OLANLARDA EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Yılmaz, "2008 öncesi işe giren, birinci derece raporu olan, 15 yıl sigorta başlangıcından sonra süre geçecek ve 3 bin 600 günü de varsa raporuyla direkt emekli olma şansı var. İkinci derece raporu olan 15 ila 18 yıl arasında sigorta başlangıcından sonra süre geçecek, 3 bin 600 ve 4 bin gün. Üçüncü derecede ise 15 ila 20 yıl arasında süre geçecek, 3 bin 600-4 bin 400 günü varsa onların emeklilik imkanı mevcut" diye konuştu.

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"1800 PİRİM GÜNÜ VE YÜZDE 60'LIK HEYET RAPORU"

Ve çeşitli meslek hastalıklarına yakalananların da erken emeklilikten yararlanabileceğini belirten Yılmaz, "Malulen emeklilik diye nitelendiriyoruz. Sigorta başlangıcınızdan itibaren 10 yıl süre geçecek. Bin 800 gününüz varsa yüzde 60 ve üzeri de heyet raporunuz varsa malulen emekliliği hak edebiliyoruz" diye konuştu.

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erken emeklilik emekli

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