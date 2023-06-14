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Erken emeklilik için AK Parti'den açıklama: 'En geç Temmuz' diyerek duyurdu: Kısmi emeklilikte prim günü 5400'den 4500'e iniyor...

14.06.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emeklilik dahil milyonlarca kişinin beklediği emeklilik reformu için AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan açıklama geldi. Maaş zamları ve diğer tüm konuların tek tek Meclis gündemine geleceğini belirten Akbaşoğlu, Temmuz ayını işaret etti. Kadınların kolay ve erken emekli olmasını sağlayacak yeni sistemin 4 ayaklı olarak yürütülmesi beklenirken, Bağ-Kur SGK prim eşitleme gerçekleştiğinde ise 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

Erken emeklilik için AK Parti'den açıklama: 'En geç Temmuz' diyerek duyurdu: Kısmi emeklilikte prim günü 5400'den 4500'e iniyor...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın ardından milyonlar için yeni bir emeklilik reformu daha geliyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinde dile getirilen ev kadınları ve annelerin emekli olması için kolaylık sağlayacak adımın kısa sürede Meclis’e getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. SGK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi ile de erken emeklilik imkanına kavuşacaklar.

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AK PARTİ’DEN ERKEN EMEKLİLİK VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Milyonlarca kişi şimdi yeni çıkacak yasa için Ankara’dan gelecek açıklamalara gözünü çevirirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin detayları paylaştı. TRT’ye konuşan Akbaşoğlu, “Bütün ev kadınlara emeklilik hakkı getirebileceğimiz bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Gençlerin istihdamlarıyla ilgili de harekete geçtik. Vatandaşımıza ne anlattıysak hepsini yerine getireceğiz. AK Parti en düşük memur ve emekli maaşının artması için çalışma yapıyor. Bütün emeklilerle ilgili de kanun teklifini önümüzdeki hafta gündeme alacağız. Önce plan bütçe komisyonunda konuyu ele alacağız. En geç Temmuz ayı içerisinde yasa teklifini kanunlaştırmış olacağız. Temmuz ayında hem asgari ücretliler hem emekliler zamlı maaş alacak” diyerek hem emekli olmak isteyenlere hem de maaş zammı bekleyenlere seslendi.

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YENİ SİSTEMDE 4 KOLDAN ÇALIŞMA

Bu arada kadınların emekliliğine ilişkin yapılacak yeniliklerin detayları da netleşmeye başladı. YeniAsır Gazete'sinden Faruk Erdem’in aktardığı habere göre, Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

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PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

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ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak.

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YIPRANMA HAKKI GELECEK

Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak. Bu eklenen primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek. Anne ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da o kadar geriye gidecek. Örneğin anneye 2 yıllık bir prim eklenmiş ise yaş şartı 2 yaş geriye çekilecek. Burada da çocuk sayısı önemli kriter olacak.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik

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