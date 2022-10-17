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Erkenden emekli olma hayali kuranlar dikkat! Mutlaka İŞKUR'a başvurun! 10 aya kadar ödeme...

17.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkenden emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT düzenlemesini beklerken bir yandan da memur zammı ve asgari ücretin son durumu takip ediliyor. Aralık ayında Meclis'e sunulacak EYT'nin 2023 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Erken emeklilik hayali kuranlar EYT konusundaki prim detaylarını inceliyor. 90 günlük süreye mutlaka dikkat edin.

Erkenden emekli olma hayali kuranlar dikkat! Mutlaka İŞKUR'a başvurun! 10 aya kadar ödeme...

Çalıştığınız iş yerinden farklı nedenlerle ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, maaş alırken işe girerse boşta geçen sürelerin primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor. İŞKUR'a başvurmayı unutmayın! 10 aya kadar ödeme söz konusu...

İŞKUR'A BAŞVURMAYI UNUTMAYIN!

2002 senesinden bu yana 16 milyonu aşkın kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Bunların 9 milyonu işsizlik maaşı aldı. İşsiz kaldıktan sonra, işsizlik maaşı alırken iş bulanlara çok önemli bir hak tanınıyor.

Corona virüsün hayatımızı olumsuz yönde etkilediği pandemi döneminde tanınan bu hakla birlikte işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girip en az 12 ay süreyle çalışırlarsa işsiz kaldıkları günlere ait sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanıyor.

Buna göre, şu an uygulanmakta olan asgari ücret üzerinden günlük 63.6 lira tutarındaki işçi ve işveren primi işsizlik fonundan karşılanıyor. İşsizlik süresi 90 gün olan bir işçi için fondan toplam 5 bin 727 liraya kadar prim ödemesi yapılıyor.

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EMEKLİLİK GÜNÜNÜZÜ DE ETKİLİYOR

Ödenen primler işçinin uzun vadeli prim günlerine ekleniyor ve emeklilik hesabında geçerli oluyor. İşsizlik maaşı alırken 90 gün içinde iş bulup 12 ay kesintisiz çalışanlar Türkiye İş Kurumu’na (İşkur) talepte bulunarak sigorta primlerinin eklenmesini sağlayabilir.

Çalışanlar talepte bulunmadıkça bu süreler prime eklenmiyor. Kesintisiz 12 ay çalışma şartının aynı işyerinde sağlanması zorunlu değil. Ara vermeden yeni işe başlamak koşuluyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da dikkate alınıyor. Prim hakkından, 6-10 aylık işsizlik ödeneği süresi içinde bir defa yararlanılabiliyor.

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asgari ücret emeklilik EYT
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