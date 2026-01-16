FİNANS

Esenboğa Havalimanı'na yeni pist! Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona çıkartılacak" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin hava trafiğiyle ilgili bilgiler aktararak, yeni birimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Uraloğlu, havalimanı sayısı, uçak trafiği, uçak ve yolcu sayısındaki gelişmeleri açıkladı.

Esenboğa Havalimanı na yeni pist! Uraloğlu açıkladı 1

UÇAK SAYISI 800'E YÜKSELDİ

Uraloğlu, 58 havalimanı sayısını 60'a çıkartılacağını, dış hatlarda 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, uçak sayısının 800'e yükseltildiğini belirterek, Esenboğa Havalimanı'nın yenilikçi bir vizyonla geliştirilmeye başladığını ve iki etabın birincisinin tamamlandığını aktardı.

Esenboğa Havalimanı na yeni pist! Uraloğlu açıkladı 2

"TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIYACAK"

Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara, havacılıkta Türkiye’yi zirveye taşıyacak adımlardan birine hazır." diyerek, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki çalışmaları şu sözlerle anlattı:

Esenboğa Havalimanı na yeni pist! Uraloğlu açıkladı 3

"41 bin metrekare alandaki binayı çağın gereklerine uygun bir şekilde inşa ettik, personelin insanca yaşayacağı bir hale getirdik. Yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona çıkartılacak. Devlet kasasından tek bir kuruş çıkmayacak. KDV dahil 560 bin euro kira elde etmiş olacağız. 25 yıl yap işlet devret modeli ile yapıldı. 10 milyon euro katkı sağlamış olduk. Pazartesi günü (19 Ocak) Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile açılacak"

Ankara esenboğa havalimanı
Ankara esenboğa havalimanı
