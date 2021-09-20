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Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

20.09.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Ağbal, görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme aldığı "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını yorumsuz olarak takipçileriyle paylaştı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı. Ağbal görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme aldığı "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından yorumsuz olarak paylaştı. Paylaşımın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısından önce yapılması dikkat çekti.

"TL HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

Görevden alınmasının ardından ilk kez paylaşım yapan Ağbal, yazısında Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Naci Ağbal TCMB
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