Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı. Ağbal görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme aldığı "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından yorumsuz olarak paylaştı. Paylaşımın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısından önce yapılması dikkat çekti.

"TL HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

Görevden alınmasının ardından ilk kez paylaşım yapan Ağbal, yazısında Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme almıştı.



