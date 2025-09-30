FİNANS

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti: "Yararlanamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü ehliyetini yenileyecek olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Ehliyet yenilemek için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, bu tarihten sonra vatandaşların indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacağını aktardı.

Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya bu tarihten sonra "Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır" dedi.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

  • Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)
  • Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)
  • Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

