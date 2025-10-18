FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Eski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor! 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat, tarih yaklaşıyor! İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Eski tip sürücü belgesi kullananlar ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. İşte detaylar...

Eski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor! 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Cansu Akalp

Eski tip sürücü belgeleri önümüzdeki ay itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler, 31 Ekim’e kadar başvuru yapmadığı takdirde belgeleri geçersiz olacak.

7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesini yenileme bedelinin 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacağı bildirildi.

A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için bu ücret 3 bin 643 lira,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira olarak uygulanacak.

Eski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor! 1 Kasım da geçerliliğini yitirecek 1

RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için, Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

-Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:
-Eski sürücü belgesi
-Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
-Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
-MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi
-15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Bu süreçte, vatandaşlar geçici sürücü belgesiyle araç kullanabiliyor.

YOĞUNLUK UYARISI

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması için sürücü belgesi yenileme işlemlerinin vakit kaybedilmeden yapılması çağrısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor!SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor!
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'tazminat' kararı! Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'tazminat' kararı!

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet yeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.