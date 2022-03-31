FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Et fiyatları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Et fiyatları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

31.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik artışın ardından yeni zamların ilerleyen günlere geleceği vatandaşın gündemindeyken et fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Kıymada, kuşbaşı ette bunu başarmamız lazım dedik. Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.

Et fiyatları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Ramazana ayına günler kala gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminde düşmüyor. Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şu anda ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili Tarım Bakanı'mla konuştuk. 'Elimizdeki, TİGEM çiftliklerimizdeki kesimlik hayvanları bir an önce keselim ve bu ramazan ayında evlere ucuz et girme imkanı olsun' dedi. Bu arada da yine belki duruma göre Türkiye'nin dört bir yanına ekiplerini gönder, elinde kesimlik hayvanı olanlardan biz bu hayvanları da alalım. Yine ithal noktasında da, ramazan sonrasına yönelik bir adım atmış olalım. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Kıymada, kuşbaşı ette bunu başarmamız lazım dedik. Karkas olarak getirirsek, karkas ette de bu adımları atabiliriz dedik. Tarım Bakanı'mız önce ülkemizin dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecek. Bunun dışında zaten artık kış mevsimini geride bıraktık, yaza girdik ve bundan sonraki süreç içerisinde de artık tarladan sürme vakti. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız."

et1

"ÇİFTÇİ HER TÜRLÜ HAYVANIN SÜTÜNÜN TÜREVİNİ EVİNDE ÜRETİYOR"

"Manda yoğurdu ile ilgili verdiğiniz tarif üzerinden yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor. Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor. Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabii bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol fiyatlarını düşürecek hamlePetrol fiyatlarını düşürecek hamle
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi

Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Şeker fiyatlarına zam geldi!

Şeker fiyatlarına zam geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.