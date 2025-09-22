Euro, Dolar karşısında güçlenirken Türk ihracatçısı için umut ışığı

Uluslararası piyasalarda euro, dolar karşısında son dönemde kayda değer bir yükseliş göstererek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan Türk şirketleri için olumlu bir tablo çiziyor. Euro/dolar paritesindeki bu yükseliş, Türk ihracatçılarının rekabet gücünü artırarak, ihracat gelirlerini yükseltme potansiyeli sunuyor.

Analistler, avronun değer kazanmasında, ABD Merkez Bankası (FED)'in gelecekteki faiz politikalarına yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD'de enflasyonun istenilen seviyede düşmemesine rağmen, iş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri gelmesi, FED'in para politikası oluşturma sürecini zorlaştırıyor. Bu belirsizlik ortamı, doların değer kaybetmesine ve euronun yükselmesine zemin hazırlıyor.

Serbest piyasada 19 Eylül 2025 tarihinde dolar 41.39 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ise 48.76 TL'yi aşmış durumda. Bu durum, euro bazında gelir elde eden ihracatçılar için önemli bir avantaj yaratıyor. İhracatçılar, ürünlerini euro ile satıp, maliyetlerini TL cinsinden karşılarken, kur farkından kaynaklanan ek gelir elde etme imkanına kavuşuyorlar. Ancak, bu durumun sürdürülebilirliği, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilişkili.

Türk ihracatçılarının bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmesi için, kur riskini doğru yönetmeleri ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca, üretim maliyetlerini düşürmek ve ürün kalitesini artırmak da rekabet güçlerini daha da artıracaktır. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat üzerindeki etkilerini minimize etmek için, vadeli döviz işlemleri ve diğer finansal araçlar kullanılabilir.

Euro'nun dolar karşısındaki yükselişi, Türk ihracatçıları için kısa vadede önemli bir fırsat sunsa da, uzun vadeli başarı için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Kur riskini yönetmek, maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak, ihracatçıların rekabet gücünü korumasına ve artırmasına yardımcı olacaktır. Bu durum, Türkiye ekonomisi için de ihracat gelirlerinin artması ve cari açığın azalması anlamına gelebilir.