FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Euro, Dolar karşısında güçlenirken Türk ihracatçısı için umut ışığı

Euro'nun dolar karşısında son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması, Avrupa Birliği'ne ihracat yapan Türk firmaları için önemli bir fırsat sunuyor. FED'in faiz politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, parite hareketlerini etkilerken, ihracatçılar rekabet avantajı elde etme potansiyeline sahip.

Euro, Dolar karşısında güçlenirken Türk ihracatçısı için umut ışığı
Ezgi Sivritepe

Uluslararası piyasalarda euro, dolar karşısında son dönemde kayda değer bir yükseliş göstererek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan Türk şirketleri için olumlu bir tablo çiziyor. Euro/dolar paritesindeki bu yükseliş, Türk ihracatçılarının rekabet gücünü artırarak, ihracat gelirlerini yükseltme potansiyeli sunuyor.

Analistler, avronun değer kazanmasında, ABD Merkez Bankası (FED)'in gelecekteki faiz politikalarına yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD'de enflasyonun istenilen seviyede düşmemesine rağmen, iş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri gelmesi, FED'in para politikası oluşturma sürecini zorlaştırıyor. Bu belirsizlik ortamı, doların değer kaybetmesine ve euronun yükselmesine zemin hazırlıyor.

Serbest piyasada 19 Eylül 2025 tarihinde dolar 41.39 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ise 48.76 TL'yi aşmış durumda. Bu durum, euro bazında gelir elde eden ihracatçılar için önemli bir avantaj yaratıyor. İhracatçılar, ürünlerini euro ile satıp, maliyetlerini TL cinsinden karşılarken, kur farkından kaynaklanan ek gelir elde etme imkanına kavuşuyorlar. Ancak, bu durumun sürdürülebilirliği, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilişkili.

Türk ihracatçılarının bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmesi için, kur riskini doğru yönetmeleri ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca, üretim maliyetlerini düşürmek ve ürün kalitesini artırmak da rekabet güçlerini daha da artıracaktır. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat üzerindeki etkilerini minimize etmek için, vadeli döviz işlemleri ve diğer finansal araçlar kullanılabilir.

Euro'nun dolar karşısındaki yükselişi, Türk ihracatçıları için kısa vadede önemli bir fırsat sunsa da, uzun vadeli başarı için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Kur riskini yönetmek, maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak, ihracatçıların rekabet gücünü korumasına ve artırmasına yardımcı olacaktır. Bu durum, Türkiye ekonomisi için de ihracat gelirlerinin artması ve cari açığın azalması anlamına gelebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkatAltın alırken de satarken bu uyarıya dikkat

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,37
41,37
% -0.01
09:54
Euro
48,63
48,64
% 0
09:54
İngiliz Sterlini
55,80
55,82
% 0.04
09:54
Avustralya Doları
27,26
27,27
% -0.02
09:54
İsviçre Frangı
51,97
51,99
% -0.04
09:54
Rus Rublesi
0,49
0,50
% -0.07
09:50
Çin Yuanı
5,82
5,82
% 0.03
09:50
İsveç Kronu
4,39
4,40
% -0.01
09:54
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.