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  4. Ev alacaklar dikkat! 'Kredi çekilmese bile...' Uzman isim uyardı 'Artık çok daha zor' diyerek o detaya vurgu yaptı

Ev alacaklar dikkat! 'Kredi çekilmese bile...' Uzman isim uyardı 'Artık çok daha zor' diyerek o detaya vurgu yaptı

30.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev almayı düşünen vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, güvenilir firmaların tercih edilmesinin önemine dikkat çekerek, “uzmanlık alanı inşaat olan ve bu alanda deneyimli olan firmaların tercih edilmesi önemli” dedi. Ev alırken depreme dayanıklılık ve iskan raporuna bakılması gerektiğini söyleyen Alp, "İkinci el evlerde iskan almak artık çok daha zor" ifadelerini kullandı. Alp, kredi çekilmese bile bankaların eksperinin de mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar ev alırken tedirgin oluyor. Yıllarca birikimlerini gayrimenkule yatırmak isteyen vatandaşların aklındaki tek soru ise, ‘ne kadar sağlam?’ oluyor. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, tecrübesinin inşaat olan uzun yıllar bu sektörde hizmet veren firmaların tercih edilmesinin doğru olacağını söyledi.

"TECRÜBELİ FİRMALARIN TERCİH EDİLMESİ GEREKİYOR"

Yaşanan depremlerin unutulmaması ve mutlaka yetkililer tarafından denetimlerin yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Alp, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler, bizleri derinden üzdü. Türkiye genelinde gayrimenkule yatırım yapmak isteyen vatandaşlar depremler sonrasında tedirgin oluyor. Vatandaşlarımız ev alırken tecrübeli ve daha önce yaptıkları projelerle tam not alan firmaları tercih etsin. Mutlaka önce ki projeler incelesin. İnşaat yapılırken, çalışılan firmalara ve alınan malzemelerin kalitesi de çok önemli. Bunlarında incelenmesi gerekiyor.”

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"MUTLAKA DEPREME DAYANIKLI VE İSKAN RAPORUNA BAKSINLAR"

İkinci el ev alacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Alp, depreme dayanıklılık raporunun alındığı binaların tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların iskan raporu olan binaları tercih etmeleri gerektiğinin altını çizen Alp, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bir binanın tüm eksikliklerinin giderilerek, projesine uygun yapıldığını iskan raporunun alınmasıyla anlayabiliriz. Gayrimenkul alınırken, birçok vatandaşımızın mağdur olduğu konulardan biri de ne yazık ki iskan oluyor. İskanı kısa süre sonra alacaklarını belirten bazı firmalar gayrimenkulleri sattıktan sonra vatandaşlarımızı mağdur ediyor."

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"İKİNCİ EL EVLERDE İSKAN ALMAK ARTIK ÇOK DAHA ZOR"

Alp, "İkinci el evlerde iskan almak artık çok daha zor. Bundan dolayı vatandaşlarımız bu konulara mutlaka dikkat etsin. Daha sonra yaşayacakları mağduriyetin önüne bu şekilde geçmiş olabilir.” ifadelerini kullandı.

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"KREDİ ÇEKİLMESE BİLE BANKALARIN EKSPERİ MUTLAKA KULLANILMALI"

Ev alacak vatandaşların mutlaka eksperin değerlendirmesi sonrasında karar vermesinin doğru olacağını belirten Alp, “Gayrimenkul alacak vatandaşlarımız kredi kullandıkları taktirde bankalar tarafından gayrimenkullere değerleme yapabilmek için eksper gönderiliyor. Bu eksperler binanın eksi ve artılarını düzenledikleri raporlarda belirtiyor. Vatandaşlarımızın bilmedikleri aslında mümkün olan kredi çekmeseler bile mutlaka eksper yaptırmalarıdır. Eksperler vatandaşlarımızın ulaşamadığı bilgilere ulaşabiliyor. Bu eksper sonrasında çıkacak rapor doğrultusunda gayrimenkulü alıp veya almamaya karar verebilirler. Bizim tavsiyemiz kredi çekilmese bile mutlaka eksper yaptırsınlar” dedi. (İHA)

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