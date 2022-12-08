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Ev alıp satacak olanlar dikkat! Bunu yapmadan iki kez düşünün! Cezası büyük

08.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alım satım işlemleri yapılırken gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlar daha az tapu harcı ödemek için alım satım değerini düşük gösteriyorlar. Bu işlemin cezası ise çok büyük. Bunu yapmadan iki kez düşünün!

Ev alıp satacak olanlar dikkat! Bunu yapmadan iki kez düşünün! Cezası büyük

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bütçesine uygun bir ev bulduklarında tüm birikimlerini bu eve bağlayıp, emlak, tapu masrafı gibi giderleri en düşük miktarda halletmek istiyorlar. Bu nedenle daha az tapu masrafı çıksın diye gayrimenkulün değerini eksik belirtiyorlar. Ancak bunu yapmadan iki kez düşünmenizde fayda var. Bunu yapan alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı ceza kesiliyor...

Gayrimenkullerin alım-satım işlemleri için tapuda hizmet bedeli adı altında tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı hem alıcıdan hemde satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor. Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında tahsil edilen tapu harcı, toplamda satış bedelinin %4'ü oranında ödenmesi gerekiyor.

Ev alıp satarken ödenmesi gereken tapu harcı bedeli gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yani evin fiyatı ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken tapu harcı bedeli de o kadar artıyor.

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MALİYE BAKANLIĞI SIKI TAKİPTE

Böyle durumlarda alıcı ve satıcı aralarında anlaşarak evin satış bedelini eksik gösterme yoluna gidebiliyorlar. Ancak bu durum maliyenin sıkı takibinde olduğu için fark edildiği takdirde ciddi cezalar kesiliyor.

Bu gibi durumda uygulanan cezalardan biri vergi ziyaı cezasıdır. Eksik ödenen tapu harcı tutarı ve bu tutarın yüzde 25’i ceza olarak ödenmesi gerekiyor.

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DAHA BÜYÜK KÜLFET ÇIKABİLİR

400 bin TL'lik bir konut satışa konu olduğu takdirde şöyle bir hesaplama ortaya çıkıyor. 400 bin TL'lik ev için 100 bin TL değer gösterilirse yüzde 2 alıcıdan yüzde 2’de satıcıdan tapu harcı ödenmesi tahsil ediliyor. Bu şekilde ödenmesi gereken tapu harcı bedeli 4 bin TL oluyor. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı 2'şer bin TL ödemesi yeterli oluyor.

Gerçek değerinde ise bu konut 400 bin TL'ydi ve arada 300 bin TL'lik bir fark ortaya çıkmış oldu. Eksik beyan cezası olarak bu fark üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Alıcı da satıcı da tapuda eksik gösterdikleri 300 bin TL'nin yüzde 2’si kadar olan harcı, yani eksik ödedikleri 6 bin TL'yi ödemekle yükümlü oluyorlar. Bir de bu 6 bin TL'nin yüzde 25’ini, yani 1.500 TL'yi ödemeleri gerekiyor.

Bu da alıcı ve satıcı için daha büyük bir külfet oluyor ve 15 bin TL'lik bir fark ödemesi ortaya çıkıyor. Bu yüzden Maliye'nin sıkı takipte olduğu tapu alım satım işlemlerinde gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden satış yapmakta fayda var.

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