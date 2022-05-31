Ev alıp-satacaklar dikkat! Tapu işlemleri noterler de yapılabilecek

Konut sektöründe yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin artık noterlikte yapılacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, yeni sistemin vatandaşa büyük kolaylıklar ortaya çıkaracağını da belirtti.

TAPU İŞLEMLERİ NOTERDE YAPILABİLECEK

Tapudaki sorunları çözmek adına yeni bir çalışmanın da yapıldığı bilgisini paylaşan Bozdağ, "Tapularla ilgili yaşanan sorunları çözmek hem de vatandaşlarımıza yeni alternatifler sunmak için tapu sicil müdürlükleri yanında noterliklerinde tapu devir alım satım işlemini yapmalarına bu yasal düzenleme imkan getirmektedir. Bundan sonra vatandaşlarımız bu yasa yürürlüğe girdikten sonra isterse tapu sicil müdürlüğüne gidip tapu işlemlerini yapabilecek isterse noterliklere gidip noterde bu işlemlerini yapabilecek, işlerini daha hızlı görme imkanına kavuşabilecektir" dedi.

SÜREÇ DAHA HIZLI OLACAK

Noterlerin gayrimenkul satış sözleşmelerini düzenlemek konusunda yetkilendirilmesi halinde bürokratik işlemlerin yoğunluğunun azalacağı düşünülüyor.

