Konut kredisi faizlerinde dev indirim: Ziraat Bankası'nın faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalarda konut kredisinde büyük indirim yaptı. Yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyenler için kamu bankası 'yılın son fırsatı' niteliğindeki konut kredisi faiz indirimini duyurdu. Banka yüzde 2.65'lik en düşük sınırın da altına indi. Peki hangi bankada konut kredisi çekmek daha avantajlı? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi kaç TL? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Merkez Bankası yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 38'e indirdi. 150 baz puanlık düşüş, konut kredisi faizlerinde de indirim kampanyalarını beraberinde getirdi. Kamu bankası konut kredisi faizlerini yüzde 2.65'lik sınırın altına çekti.

Sabah'ın haberine göre; Konut kredilerinde faiz oranları yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyenler için daha da cazip hale geldi.

KAMU BANKASI KONUT KREDİSİNDE DİP ORAN VERDİ

Uzun süredir 2.69 seviyesindeki konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde 2.65'e inmişti. TCMB faiz kararının ardından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti.

Kamu bankasının faiz indirimi adımıyla konut kredisi ödemelerinde ciddi düşüş yaşandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi 3 milyon 354 bin 838 TL'den 3 milyon 152 bin 760 TL'ye düştü. Aylık taksitler yaklaşık 1.500 TL azalırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL geriledi. Ziraat Bankası'nın konut kredisinde yaptığı düşüşün ardından gözler, diğer bankalara çevrildi.

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89
• Aylık Taksit: 29.878,54 TL
• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85
• Aylık Taksit: 29.512,73 TL
• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Faiz Oranı: % 2,74
• Aylık Taksit: 28.512,47 TL
• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- Halbank

• Faiz Oranı: % 2,69
• Aylık Taksit: 28.060,70 TL
• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49
• Aylık Taksit: :26.273,20 TL
• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

