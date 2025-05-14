Ev kadınlarına emeklilik mi geliyor? Kimler yararlanacak, şartlar ne? Bakan Işıkhan tarih verdi: 'Çocuk' detayı

Ev kadınlarının beklediği 'emeklilik hakkı' düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan "Ev kadınlarına emeklilik mi geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Işıkhan, düzenlemenin altyapı çalışmaları için tarih verdi.

KİMLER YARARLANACAK, ŞARTLAR NE OLACAK?

Vatandaşların merak ettiği "Ev hanımlarına emeklilik hakkından kimler yararlanabilecek? Kimler emekli olabilecek? Emeklilik hakları için şartlar ne olacak?" sorularıyla ilgili de konuşan Bakan Işıkan, şu ifadeleri kullandı;

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"HAZİRAN VEYA TEMMUZ AYINDA..."

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz.

'ÇOCUK' DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız.

Ama Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız"Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır