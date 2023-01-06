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Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti

06.01.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından bu kez de dükkan kiralarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti. Palandöken açıklamasında kantin kiralarına da işaret etti ve "Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı" dedi.

Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti

Konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlandırılması uygulamasında dükkan ve iş yeri için böyle bir sınırlandırma yapılmamıştı. Ancak bu konuyla ilgili yapılan bir açıklama sonrası "Dükkan kiralarına da yüzde 25 sınırı gelecek mi?" sorusu akıllara geldi. Dükkan kiralarında artış oranının sınırlandırılması isteği (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken, yazılı açıklamasında, dükkan ve iş yeri kira artış oranlarının esnafın belini büktüğünü belirtti.

Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"DÜKKANLAR İÇİN DE YÜZDE 25 SINIRLAMASI GİBİ BİR UYGULAMA GETİRİLMELİ"

Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.

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Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri kiraları belli bir süre sabitlenmeli. Bir tarafta elektrik, doğal gaz faturaları, diğer tarafta iş yeri kiraları. Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı, fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve vakıf iş yerleri için de bu uygulanırsa esnaf rahat eder." (AA)

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