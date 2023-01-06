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  4. O tarihten 3 gün sonra... 'Bankalar artırıyor 5 bin yerine 15 bin TL' EYT emekli promosyonu için en önemli şart! EYT'lilerin aklındaki soru yanıt buldu

O tarihten 3 gün sonra... 'Bankalar artırıyor 5 bin yerine 15 bin TL' EYT emekli promosyonu için en önemli şart! EYT'lilerin aklındaki soru yanıt buldu

06.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT kararının açıklanmasıyla milyonların beklediği gelişme yaşandı. Şimdi ise gözler EYT yasasına çevrildi. Bu süreçte EYT'liler kıdem tazminatı ve emekli maaşı konularını araştırırken bir yandan da banka promosyonu detayları merak ediliyor. "EYT'liler promosyon alacak mı?" sorusu sorulurken sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, '3 gün' detayına dikkat çekti. Peki, promosyon ne kadar olacak? Minimum tutarların belli olduğunu söyleyen Bal, 15 bin TL’ye kadar promosyonlar da duyduklarını belirtti.

O tarihten 3 gün sonra... 'Bankalar artırıyor 5 bin yerine 15 bin TL' EYT emekli promosyonu için en önemli şart! EYT'lilerin aklındaki soru yanıt buldu

EYT'liler promosyon alacak mı? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT kararının açıklanmasının ardından EYT'lilerin akıllarındaki bazı soru işaretleri devam ediyor. Kıdem tazminatı ve emekli maaşı gibi konuların yanı sıra EYT'liler emekli olduktan sonra emekli maaşı için ödenen banka promosyonunu alıp almayacaklarını da merak ediyorlar. Emekli banka promosyonu almayı hak etmek için öncelikle maaşın bankaya yatması gerektiği ifade edilirken promosyonun ne kadar olacağı da araştırılıyor. Bu doğrultuda minimum tutarların belli olduğu ancak bankaların rekabet ortamı içerisinde bu rakamları artırdığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

EYT'LİLERE PROMOSYON VAR MI?

A Haber’de yer alan habere göre, EYT’lilerin emekli banka promosyonu ile ilgili konuşan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal “Bildiğiniz gibi emeklilerimiz promosyon alıyorlar. Özellikle EYT’liler ‘Biz de alacak mıyız, acaba bu promosyonu biz de hak ediyor muyuz?’ diye devamlı olarak bizi soru yağmuruna tutuyorlar.” dedi.

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Bal “Şöyle bir durum var; öncelikle EYT yasasının ocak ayı içerisinde çıkmasını düşünüyoruz. Bununla birlikte şubat ayından itibaren de ocağa yönelik maaşların ödeneceğini düşünüyoruz. Öncelikle maaşın bankaya yatması gerekiyor promosyon almayı hak etmek için. Bu yattıktan 3 gün sonra da promosyon ödemelerini alabilecek EYT’li vatandaşlarımız. Bununla ilgili olarak banka seçecekler.” şeklinde konuştu.

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EYT İÇİN PROMOSYON NE KADAR?

Konuşmasının devamında Bal “Artık bankaların önümüzdeki günlerde yoğun olarak promosyon kampanyalarını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir potansiyel var orada. Burada şu anda kanuni olarak alınması minimum tutarlar zaten belli. 3 bin 500 liradan 5 bin liraya kadar bir skala var. Ama sektöre, piyasaya bakıyoruz; 7 bin liradan, 10 bin liradan hatta daha üstünde promosyonları da görebiliyoruz şu anda. O yüzden vatandaşlarımız en uygun, en kendilerine yakın banka, çalışmak istedikleri bankayı seçerek bu promosyon ödemelerini alabilirler.” ifadelerini kullandı.

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MİNİMUM EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bal “7 bin 500 TL’ye kadar olan maaşlarda 3 bin 500, 7 bin 500 - 10 bin TL arasında 4 bin 500, 10 bin TL üzerindeki maaşlarda 5 bin TL minimum promosyon belirlemeleri yapıldı. Ama tabii piyasa, daha rekabet ortamı içerisinde bu rakamları artırıyor. 15 bin TL’ye kadar promosyonlar duyuyoruz.” dedi.

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EYT’LİLERİN EMEKLİ PROMOSYONUNDA BANKA SEÇİMİ

EYT’lilerin emekli maaşı için banka seçimi konusunda ise “Kendi bankalarıyla, çalıştıkları bankalarla devam edebilirler çalışmaya, hizmetinden memnun oldukları bankalarla devam edebilirler. Sadece rakama bağlı olarak bir macera peşinde koşmalarını tabii ki tavsiye etmiyoruz ama bildikleri, çalışmaktan memnun oldukları bankayla devam etmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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